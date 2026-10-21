Ces Pitch maison sans additifs : les brioches du goûter ratent si vous oubliez cette étape clé avec la pâte

Le mercredi, la maison embaume la brioche et les enfants jurent que ces Pitch maison sortent d’un paquet. Comment obtenir cette mie filante et ce cœur de chocolat sans un seul emballage ?

On dirait des Pitch sortis du paquet, mais ils sortent de mon four : les petites brioches au chocolat pour les goûters du mercredi

Une odeur de brioche chaude envahit la cuisine, la croûte est fine, à peine dorée, et le chocolat commence déjà à fondre. Sur la table, ces petites brioches dodues ressemblent à s’y tromper à des Pitch sortis du paquet.

On veut la même mie filante, le même cœur coulant, mais sans emballages ni additifs. Avec une pâte levée bien pétrie, deux pousses respectées et un façonnage précis, on obtient des Pitch maison parfaits pour les goûters du mercredi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte levée : 300 g farine T45, 40 g sucre, 20 g sucre vanillé, 4 g sel, 120 ml lait tiède, 5 g levure sèche ou 15 g levure fraîche, 1 œuf.

✅ Moelleux : 30 g crème fraîche entière épaisse et 60 g beurre doux mou, ajoutés après le premier pétrissage pour enrober le réseau de gluten.

✅ Garniture : 16 carrés chocolat noir ou au lait (deux par brioche) ou 8 petites barres chocolat à pâtisser, bien enfermés au centre.

✅ Finition : 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe lait pour la dorure, un petit bol d’eau dans le four en chaleur tournante à 170 °C.

Les ingrédients pour des Pitch maison au chocolat (8 brioches)

Cette base simple donne de petites brioches au chocolat maison, façon brioche type Pitch. La farine T45 allège la mie, crème et beurre fixent le moelleux, tandis que la levure boulangère réveillée par le lait tiède fait gonfler la pâte sans la sécher.

La pâte à brioche ultra moelleuse : la base des Pitch maison

On commence par activer la levure dans le lait simplement tiède ; au‑delà de 40 °C, elle meurt. Une fois le mélange mousseux, on l’ajoute à la farine, aux sucres, à l’œuf, à la crème et au sel, puis on pétrit environ cinq minutes pour former une pâte homogène.

On incorpore ensuite le beurre mou en plusieurs fois et on poursuit le pétrissage huit à dix minutes. Cette étape construit le réseau de gluten : la pâte doit rester souple et un peu collante, gage de mie filante après la première pousse puis la deuxième pousse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Former pâte, laisser doubler de volume. Technique : Diviser en 8, garnir avec le chocolat. Cuisson : Aligner entre bandes de papier, laisser lever. Finition : Dorer, cuire 13–16 min avec bol d’eau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3 h (dont 30 min actives) 🔍 Le secret de l’expert Pâte bien hydratée + pétrissage long = mie filante qui reste tendre. ✨ Le twist gourmand : Un carré noir, un au lait, plus une pointe de fleur de sel dans chaque brioche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas rajouter de farine ; on huile légèrement les mains pour manier la pâte.

Conservation et variations pour les goûters du mercredi

Une fois refroidies, on garde ces petites brioches au chocolat maison deux jours dans une boîte hermétique, ou on les congèle encore fraîches pour les goûters pressés. Pour varier, on alterne chocolat noir, lait, praliné ou pâte à tartiner, toujours bien enfermés au cœur de la brioche.