Oubliez le marbré : cette brioche choco-noisette à mie filante le détrône, mais une erreur peut tout gâcher
À la maison, le marbré sec cède sa place à une babka choco noisette à la mie filante, digne d’une vitrine de boulangerie. Quels gestes transforment ce goûter familial en moment waouh ?
À la maison, le marbré a souvent le monopole du goûter, mais finit parfois un peu sec. Quand une babka choco noisette sort du four, parfum de brioche, torsades dorées et mie qui s’étire en fils changent tout.
Dès qu’on la pose sur la table, tout le monde veut la première tranche. Cette brioche babka choco noisette a le look de boulangerie mais reste simple à réaliser. On passe aux bases pour transformer le goûter de famille, sans prise de tête.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte briochée : 500 g farine T45, 70 g sucre, 8 g sel, 20 g levure boulangère, 250 ml lait entier tiède, 2 œufs, 100 g beurre doux
- ✅ Garniture : 200 g pâte à tartiner choco-noisette, 30 g cacao non sucré, 40 g noisettes torréfiées concassées
- ✅ Finition : 1 jaune d’œuf + 1 c. à s. lait, 40 g sucre, 40 ml eau, vanille ou zeste d’orange
- ✅ Options : noisettes concassées, pépites de chocolat, pincée de fleur de sel, sucre glace
Oubliez le marbré : la babka choco-noisette à mie filante qui fait chavirer le goûter
Cette recette de babka chocolat noisettes remplace le marbré : pâte briochée riche mais légère, tressée, garnie de chocolat et de noisettes torréfiées. Chaque tranche alterne spirales sombres et mie claire, avec ce contraste fondant-croquant qui fait dire « encore ».
Les secrets pour une babka choco-noisette parfaite à tous les coups
Pour une babka mie filante, la pâte reste souple. On mélange farine, sucre et sel, on ajoute lait tiède, œufs et levure, puis on pétrit une dizaine de minutes ; ce travail développe le réseau de gluten. Le beurre mou s’ajoute ensuite, jusqu’à obtenir une pâte lisse qui se décolle presque du bol.
Après une première pousse, on étale, on garnit de chocolat-noisette, on roule serré puis on tresse les deux moitiés pour faire ressortir les marbrures. Seconde pousse, cuisson à 170 °C et sirop eau-sucre versé à la sortie du four assurent une babka chocolat noisettes brillante et moelleuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger ingrédients, pétrir la pâte briochée
- Technique : Incorporer le beurre mou, pétrir encore
- Cuisson : Laisser pousser, tresser, cuire 30 minutes à 170 °C
- Finition : Imbiber de sirop chaud, ajouter les noisettes
Idées de twists gourmands et conservation sans perdre le moelleux
Cette recette babka chocolat noisette se garde deux à trois jours bien emballée à température ambiante. On peut aussi la trancher et la congeler ; un passage rapide au four la rend à nouveau moelleuse et parfumée.
En bref
- 🍰 Marbré du goûter jugé trop sec, cette babka choco noisette promet une brioche torsadée à l’allure professionnelle, sans technique intimidante.
- 🥣 Pâte briochée souple, pétrissage soutenu, pousses bien menées et sirop de sucre chaud composent la base de cette babka chocolat noisettes à mie filante.
- ✨ Entre réseau de gluten travaillé, tressage serré et finition brillante, quelques erreurs classiques suffisent à ruiner le moelleux de cette brioche babka choco noisette.
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