Ces coquillettes crémeuses dans une seule casserole bluffent les enfants, vous n’imaginez pas comment c’est fait

Un soir de semaine, un papa sert des coquillettes au comté et oignons caramélisés sorties d’une seule casserole, en moins de 20 minutes. Comment ce plat tout simple finit-il par rivaliser avec le restaurant aux yeux des enfants ?

Dans la cuisine, ça frémit tout doucement ; les oignons deviennent dorés, le comté fond et une odeur de bistrot envahit l’appartement. Autour de la table, on chuchote déjà, les assiettes attendent ces coquillettes qui n’ont plus rien de la cantine.

Personne ne s’attend alors à ce que tout soit sorti d’une seule casserole, en moins de vingt minutes, sans four et sans vaisselle qui déborde dans l’évier. Quand les enfants lâchent : “Papa, c’est meilleur qu’au restaurant !”, on sait qu’on tient une formule magique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de coquillettes + 70 cl d’eau ou bouillon

✅ 2 oignons jaunes (≈ 300 g), 25 g de beurre, 1 c. s. d’huile neutre

✅ 200 g de comté râpé, 20 cl de crème entière

✅ 200 g de jambon blanc, 1 c. c. de moutarde, sel, poivre

Le plat qui bluffe les enfants : coquillettes, comté et oignons caramélisés en 20 minutes

Ce qui change tout, c’est le trio oignons caramélisés, comté bien fruité et crème entière. Les coquillettes cuisent directement dans le jus des oignons ; leur amidon se mêle au fromage et donne cette sauce nappante, très bistrot. On reste sur des produits simples, mais choisis avec un minimum d’exigence.

La cuisson one-pot qui rend les coquillettes au comté vraiment crémeuses

Dans cette version one-pot, on n’égoutte rien : tout se passe dans la même casserole, du premier oignon doré aux dernières lanières de jambon. La clé, c’est de jouer sur le feu doux et la quantité d’eau pour obtenir un enrobage crémeux, jamais pâteux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer finement les oignons, râper le comté, détailler le jambon en fines lanières. Technique : Faire fondre beurre et huile, ajouter les oignons, cuire 6 à 8 minutes, puis déglacer avec l’eau et verser les coquillettes. Cuisson : Laisser cuire à petits bouillons 9 à 11 minutes en remuant souvent, jusqu’à ce que les pâtes soient presque al dente. Finition : Ajouter jambon et crème, baisser le feu, incorporer le comté en deux fois, couvrir 2 minutes, poivrer, ajuster sel et texture.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Les pâtes cuisent dans peu de liquide : l’amidon reste dans la casserole et se lie au beurre, à la crème et au comté. On obtient une sauce brillante, stable, au goût d’oignons doucement caramélisés, sans béchamel ni roux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un trait de vin blanc ou de vinaigre de cidre en déglacage, puis garder une poignée de comté pour un faux gratin ultra filant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le comté dans un liquide bouillant ou trop abondant ; le fromage graine, la sauce se sépare et les coquillettes deviennent molles et noyées.

Variantes gourmandes : sans four, version gratin, version légumes

Pour un effet gratin, on garde un peu de comté pour la fin : on couvre 2 à 3 minutes, le dessus devient filant ; les restes se réchauffent avec un simple trait d’eau chaude.