Personne ne devine l’ingrédient de ce velouté anti-gaspi : ce déchet de cuisine que vous jetez tous les jours

À première vue, un simple velouté vert, ultra-lisse, qui laisse tout le monde perplexe à la première cuillère. Comment un reste promis à la poubelle peut-il donner une soupe aussi chic et bluffante ?

Dans le bol, un velouté vert pâle, lisse comme de la soie. En bouche, c’est frais, délicat, presque floral. À table, on lance : « Goûte le velouté, devine l’ingrédient » ; personne ne trouve.

Ce petit bijou, c’est un velouté de cosses de petits pois anti-gaspi. Le secret ? Utiliser ce que l’on jette d’habitude avec les épluchures. Un geste simple, qui transforme un déchet en soupe raffinée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Cosses issues de 1 kg de petits pois frais, soigneusement lavées

✅ 1 pomme de terre moyenne, 1 petit oignon, 1 gousse d’ail

✅ 1 L de bouillon de légumes, 10 cl de crème ou 100 g de yaourt grec

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 4 brins de menthe, pain de campagne

L’ingrédient secret du velouté : ces cosses de petits pois que tout le monde jette

Quand on écoss e 1 kg de petits pois frais, on garde peu de grains. Les cosses de petits pois, elles, partent au rebut alors qu’elles sont parfaitement comestibles, riches en fibres, minéraux et chlorophylle.

À la cuisson, ces enveloppes libèrent un parfum vert très doux, loin du goût parfois sucré des grains. Avec une pomme de terre pour le liant, on obtient une soupe lisse, fraîche, que tout le monde attribue à la courgette, au poireau ou aux pois cassés. Personne n’imagine que la base vient de ce qu’on réservait à la poubelle.

La méthode anti-gaspi pour un velouté de cosses de petits pois ultra-lisse

Pour réussir ce velouté, quelques gestes suffisent : enlever les fils, cuire doucement, mixer longtemps puis filtrer. Le résultat est d’une douceur étonnante, sans la moindre fibre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier les cosses, ôter un maximum de fils, rincer. Émincer oignon, ail, couper la pomme de terre. Technique : Faire suer oignon et ail dans l’huile 3 min. Ajouter cosses et pomme de terre, mélanger. Cuisson : Verser le bouillon, porter à ébullition, ajouter la menthe, couvrir et laisser frémir 20 min. Finition : Retirer la menthe, mixer finement, filtrer au chinois, ajouter crème ou yaourt, saler, poivrer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par convive 1 à 1,50 € 🔍 Le secret de l’expert Les cosses, riches en chlorophylle et en arômes, parfument le bouillon sans lourdeur. La pomme de terre apporte l’amidon qui lie. Crème ou yaourt émulsionnent avec l’huile pour une texture très veloutée, sans farine ni roux. ✨ Le twist gourmand : Servir le velouté bien chaud, garni de croûtons dorés, de quelques petits pois juste blanchis et d’un filet d’huile verte aux herbes pour la touche « restaurant ». ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais servir sans avoir filtré soigneusement : les fils restants accrochent au palais et donnent l’impression d’une soupe ratée, même si la saveur est parfaite.

Service, blind test et variantes autour du velouté de cosses de petits pois

On sert ce velouté en bol, bien chaud, ou froid en petites verrines pour l’apéritif. Il se conserve 2 jours au réfrigérateur et se congèle sans problème. Pour alléger, on choisit le yaourt plutôt que la crème, voire une pointe de poudre d’amandes pour épaissir.