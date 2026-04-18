Ce dessert au citron prêt en 30 min dans une simple poêle a bluffé mes invités : tu n'allumeras plus jamais ton four

Pas de four, peu de vaisselle, et pourtant cette tarte au citron à la poêle a retourné mon dimanche soir avec des invités médusés. Comment une simple poêle a pu donner un dessert digne d’une pâtisserie ?

Attends, ta tarte au citron tu l’as faite dans une POÊLE ? La recette qui a étonné mes invités dimanche soir

Dimanche soir, la table est encombrée de verres quand une odeur de beurre noisette arrive. On entend le crépitement dans la poêle, le zeste qui chauffe, l’acidité qui monte au nez. Personne ne s’attend à voir une tarte au citron sortir de là.

Pourtant, cette tarte au citron à la poêle répond à toutes les angoisses de dessert du dimanche : pas de four à allumer, pas de pâte qui se rétracte, pas de crème qui graine. Une base croustillante, une crème citron nappante et brillante… On dirait un dessert de pâtisserie. Le twist ? Tout se joue dans une simple poêle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base sablée : 200 g de farine, 80 g de sucre, 100 g de beurre, 1 œuf, sel.

✅ Crème citron : jus de 4 citrons, zestes de 2, 150 g de sucre, 3 œufs, 20 g de Maïzena, 80 g de beurre.

✅ Finition : 1 cuillère à soupe de sucre glace, zestes de citron finement râpés.

✅ Twist gourmand : vanille, meringue rapide, éclats de sablés ou biscuits croquants.

La tarte au citron qui se fait… dans une poêle (et pourquoi ça marche)

Dans cette tarte au citron à la poêle, le secret commence avec la base sablée tassée directement dans une poêle antiadhésive de 24 à 26 cm. À feu doux, avec un couvercle, la chaleur entoure la pâte comme dans un mini-four, sans la dessécher.

On obtient un dessous bien doré, qui rappelle les fonds de pâtisserie, et une surface régulière qui ne se fissure pas. La tarte se tient, se découpe net, tout en gardant ce côté sablé fondant sous la crème.

Étape 2 – Cuisson du fond de tarte : ta poêle devient un mini-four

Pour garder le contrôle, on reste sur un feu doux. Le fond épais de la poêle diffuse la chaleur, le couvercle retient la vapeur ; la pâte cuit à cœur en 12 à 15 minutes, puis dore une fois retournée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre et sel, sabler avec le beurre froid, ajouter l’œuf et rassembler rapidement la pâte. Technique : Étaler la pâte dans la poêle, tasser du bout des doigts pour une épaisseur régulière, couvrir et cuire 12 à 15 minutes. Cuisson : Retourner le fond sur une assiette, ajouter une noisette de beurre dans la poêle, dorer l’autre face 6 à 8 minutes. Finition : Préparer la crème citron, la cuire en fouettant jusqu’à texture nappante, ajouter le beurre, verser sur la base et laisser prendre 2 heures au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + 2 h 🔍 Le secret de l’expert Feu doux, fond épais et couvercle transforment la poêle en mini-four ; la Maïzena stabilise la crème citron. ✨ Le twist gourmand : Un citron vert à la place d’un jaune réveille tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier de fouetter ou mettre le feu trop fort, jamais.

Le twist gourmand pour bluffer encore plus tes invités

On sert bien froid, au sucre glace, la tarte se garde 48 heures au réfrigérateur.