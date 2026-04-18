« Mon mari voulait divorcer » : ces beignets de pomme de terre ultra gourmands retournent l’apéro

Soir de printemps, un simple apéro de famille bascule quand ces donuts de patate débarquent sur la table. Voici la recette crousti-fondante qui fait tourner toutes les têtes.

Soir de printemps, table encore tiède du soleil, et cette assiette d’anneaux dorés posée au milieu. L’odeur d’ail, de persil et de bouillon prend la cuisine, la friture sent la fête de forain. On croque, ça craque net, puis ça fond comme une purée chaude et lisse ; plus un mot autour de la table.

Le soir où on a servi ces donuts de patate pour la première fois, mon mari a reposé son verre et a lancé : « Je veux divorcer pour pouvoir t’épouser à nouveau, rien que pour ces trucs-là. ». Depuis, ces donuts salés de pommes de terre reviennent à chaque apéro. Voici comment reproduire cet effet bague au doigt… en version friture.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pommes de terre farineuses, sel fin

✅ 6 à 8 càs de fécule de maïs + 2 càs de farine de blé

+ 2 càs de farine de blé ✅ Bouillon de poulet en poudre, ail en poudre, flocons de piment, poivre noir, persil frais

✅ Huile de friture neutre, option 40 à 60 g de fromage râpé

Comment ces donuts de patate ont rendu tout le monde fou

Ici, la patate se fait sexy : dehors, une croûte fine qui claque ; dedans, un cœur de purée veloutée. La forme en anneau donne plus de surface dorée qu’un simple palet, donc plus de croquant à chaque bouchée. Ces beignets de pommes de terre en anneaux se mangent comme des chips… mais en encore plus addictifs.

La pomme de terre sert de toile de fond. Le vrai caractère vient du trio bouillon, ail et piment, soutenu par le persil. Résultat ; on croque sans deviner tout de suite qu’il s’agit de patate. Même les fans de donuts sucrés, nourris au championnat de France du donut et à sa championne 2026, Lucie Etheve, se laissent surprendre par cette version salée maison.

La méthode inratable pour des donuts de pomme de terre croustillants

Pour des donuts de pomme de terre croustillants, tout commence par une purée bien sèche : pommes de terre farineuses, long égouttage, écrasé lisse. On parfume généreusement, puis on dose la fécule jusqu’à obtenir une pâte souple qui ne colle plus. Viennent ensuite les anneaux réguliers, un repos au froid, puis une friture dans une huile à 180 °C pour le fameux “croque puis fond”.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre en morceaux 12 à 15 minutes dans l’eau salée, bien égoutter puis écraser en purée lisse et sèche. Technique : Assaisonner avec sel, bouillon, ail, piment, poivre, persil, puis incorporer farine et fécule jusqu’à une pâte souple et non collante. Cuisson : Façonner des disques épais, percer un trou au centre, refroidir 30 minutes, puis frire à 180 °C pendant 3 à 4 minutes en retournant. Finition : Égoutter sur grille, saler très légèrement à chaud et servir aussitôt, encore bien croustillant dehors et fondant dedans.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Pommes de terre farineuses, riches en amidon, pour un cœur fondant ; fécule en surface pour une croûte qui rigidifie vite à 180 °C, sans boire l’huile. Le repos au froid resserre la pâte : les anneaux gardent leur forme et restent croustillants plus longtemps. ✨ Le twist gourmand : Ajouter du fromage râpé dans la pâte et poudrer les donuts tout juste frits de parmesan, puis les servir avec une double sauce yaourt citron-ail et mayo pimentée ; la version « couple-killer » qui fait répéter la demande en mariage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une purée encore humide : on surdose la fécule, on alourdit tout et on perd le croquant. On évite aussi l’huile trop froide, les anneaux trop épais et les donuts empilés sur une assiette, qui ramollissent avec la condensation.

Sauces, variantes et conservation : la version couple-killer

Ces donuts salés de pommes de terre sont à servir brûlants, posés sur une grille avec au centre un duo de sauces : yaourt citron-ail pour la fraîcheur, mayo pimentée pour le coup de fouet. On peut glisser du fromage dans la pâte, mettre plus d’herbes, ou les façonner en minis à picorer.

On les prépare à l’avance jusqu’au façonnage, puis on les garde au frais, filmés, avant une friture minute. S’il en reste, un passage au four bien chaud sur grille les réveille. Au four ou en airfryer, avec un voile d’huile, la version est plus moelleuse, moins explosive, mais toujours dangereuse pour les cœurs… et pour la pile d’assiettes.