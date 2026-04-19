Ce paillage gratuit de tondeuse en avril déclenche sous vos tomates un désastre que vous ne voyez pas

En avril, de nombreux jardiniers étalent l’herbe de tonte au pied de leurs tomates, persuadés de protéger le potager. Et si ce réflexe préparait en silence la perte de vos plants ?

En avril, la tondeuse redémarre, l’herbe s’accumule et la tentation est grande d’étaler ce paillage gratuit autour des jeunes tomates. C’est vert, écologique, pratique. Pourtant, sous ce tapis lisse, un véritable drame silencieux se prépare pour vos plants.

Les anciens l’avaient bien vu et ne posaient jamais d’herbe fraîche au pied de leurs tomates au printemps. Le site Journal des Seniors résume même l’alerte ainsi : « Ce tas d’herbe de tonte que vous étalez au pied de vos tomates déclenche une fermentation invisible, vos plants n’y survivront pas. » De quoi donner envie de revoir ce geste automatique.

En avril, l’herbe de tonte au pied des tomates devient un piège

Juste après le repiquage, les tomates ont des racines superficielles et un collet très sensible. Y serrer une couronne d’herbe de tonte encore humide revient à leur coller un coussin glacé… qui va très vite se transformer en coussin brûlant.

Au début, tout semble parfait : le sol reste sombre, les « mauvaises herbes » ne percent plus et le paillage paraît frais. Puis, en quelques jours, certains pieds flétrissent comme après un gel noir, alors que le thermomètre affiche des nuits douces.

Sous ce tapis vert, une fermentation qui chauffe comme un four

L’herbe de tonte est gorgée d’eau et d’azote. En couche épaisse, elle se tasse, manque d’air et part en fermentation rapide. La température grimpe facilement au cœur du tas, jusqu’à approcher les 60 °C : pour des racines fragiles, c’est un véritable coup de chaud.

En surface, l’herbe sèche et forme une croûte presque imperméable ; dessous, tout reste mouillé, sombre, privé d’oxygène. D’ailleurs, dès que le paillis devient chaud au toucher, noirâtre, gluant ou qu’une odeur piquante se dégage, le ravage invisible est en marche.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps de séchage conseillé 2 à 3 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En faisant sécher la tonte en couche fine, la fermentation s’arrête, la chaleur retombe et le paillis nourrit le sol sans brûler les racines. 💡 Le petit plus : Écarter légèrement le paillis du collet après chaque arrosage garde la base de la tige sèche et limite les maladies. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couvrir au printemps les jeunes tomates d’une couche épaisse d’herbe encore humide plaquée contre la tige : la fermentation les fait rapidement dépérir.

Les bons gestes pour transformer cette tonte en or vert pour vos tomates

Bonne nouvelle, cette ressource ne demande qu’un peu de patience pour devenir votre meilleure alliée. Les guides conseillent d’abord d’étaler l’herbe en couche très fine sur une bâche ou une allée, de la laisser sécher deux ou trois jours au soleil, en la remuant pour obtenir un foin blond et léger.

Ensuite, le paillage des tomates se fait fin, aéré, jamais collé à la tige. Nous avons tous déjà eu la main un peu lourde ; ce mémo aide à doser :

Herbe bien sèche : 3 à 5 cm maximum, en laissant un petit anneau de terre nue autour du collet.

Herbe encore un peu fraîche : 1 à 2 cm seulement, en la mélangeant à des feuilles mortes, brindilles ou un peu de paille.

En climat tempéré, attendre deux à trois semaines après le repiquage avant de pailler, le temps que le sol se réchauffe et que les racines s’ancrent.