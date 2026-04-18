Jardin : ne jetez plus cette épluchure de fruit, elle remplace les granulés anti-limaces sans produit chimique

Au printemps, une nuit suffit aux limaces pour raser vos jeunes courgettes. Au lieu des granulés bleus, certains jardiniers jurent désormais par de simples épluchures d’orange…

Un matin de printemps, le décor est toujours le même : la veille, des jeunes plants de courgette tout pimpants, le lendemain, des feuilles trouées, des tiges à moitié croquées et quelques traces luisantes sur la terre. Les limaces ont fait leur tournée nocturne et les premiers réflexes se tournent souvent vers les boîtes de granulés bleus.

Ces produits promettent la paix au potager, mais inquiètent pour les hérissons, les oiseaux, les enfants et les animaux de compagnie. Pourtant, la solution peut sortir directement de la corbeille de fruits. Une simple épluchure d’agrume, surtout l’orange, suffit à créer une protection efficace, sans le moindre produit chimique : reste à voir comment la transformer en bouclier autour des jeunes plants.

Les limaces, ennemies numéro un des jeunes plants au printemps

Humidité, températures douces, terre fraîchement travaillée : toutes les conditions ont été réunies pour que les limaces se régalent. Elles sortent à la tombée de la nuit et ciblent en priorité les tissus tendres des courgettes, salades ou dahlias. En quelques heures, des semaines de soins peuvent avoir été balayées.

Feuilles dentelées comme de la dentelle

Tiges sectionnées au ras du sol

Traces de bave argentée sur le paillage et les dalles

Face à ce spectacle, les granulés anti-limaces ont longtemps semblé incontournables. Pourtant, ils peuvent intoxiquer la faune utile du jardin. Une autre voie s’est imposée peu à peu : détourner une épluchure du quotidien pour rendre le potager beaucoup moins accueillant pour ces gastéropodes.

Pourquoi les épluchures d’orange font fuir les limaces

Nous avons tous déjà pelé une orange en étant enveloppés par son parfum. Ce parfum vient des huiles essentielles concentrées dans la peau, riches en limonène. Agréable pour les humains, cette odeur devient très dérangeante pour les limaces et brouille leurs repères. Autour d’un plant, les pelures créent une véritable barrière olfactive que les gastéropodes hésitent à franchir.

Citron, orange, pamplemousse ou mandarine fonctionnent, avec une préférence pour des agrumes bio pour éviter les résidus de traitements. Bonne nouvelle pour le sol : enterrées en petites quantités, ces pelures n’ont pas acidifié la terre de façon durable, elles se sont décomposées doucement en apportant un peu d’azote et de potassium supplémentaires.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie de granulés ≈100 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les pelures d’orange libèrent des huiles essentielles très parfumées qui perturbent l’odorat des limaces. Enterrées en cercle peu profond autour du plant, elles diffusent en continu cette odeur gênante, tout en se décomposant lentement et en enrichissant la terre. 💡 Le petit plus : garder les épluchures au congélateur dans un sachet, pour avoir toujours une réserve prête à l’emploi au moment de planter courgettes, salades ou dahlias. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les épluchures en gros morceaux à la surface, collées à la tige : elles sèchent, attirent les moucherons et peuvent faire pourrir le collet au lieu de protéger le plant.

Pas-à-pas : dresser une barrière d’épluchures autour des plants

Dès que les courgettes ou salades ont été repiquées, les peaux d’agrumes fraîchement prélevées sont découpées en morceaux d’environ deux à trois centimètres. Autour de chaque pied, un petit sillon circulaire est tracé à une quinzaine de centimètres de la tige, sur trois à cinq centimètres de profondeur, comme une mini tranchée défensive.

Les morceaux remplissent ce cercle, puis sont recouverts de terre avant de tasser légèrement avec la paume de la main. L’humidité du sol a entretenu le parfum, qui est remonté vers la surface et formé un mur invisible. Après de fortes pluies, il a suffi de rajouter quelques pelures pour prolonger la protection tout au long de la belle saison, sans un seul granulé.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Jardin : ne jetez plus ces épluchures de cuisine, elles offrent 3 bienfaits puissants que vous ignorez au potager»