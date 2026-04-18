Jardin : ne jetez plus cette épluchure de fruit, elle remplace les granulés anti-limaces sans produit chimique
Au printemps, une nuit suffit aux limaces pour raser vos jeunes courgettes. Au lieu des granulés bleus, certains jardiniers jurent désormais par de simples épluchures d’orange…
Un matin de printemps, le décor est toujours le même : la veille, des jeunes plants de courgette tout pimpants, le lendemain, des feuilles trouées, des tiges à moitié croquées et quelques traces luisantes sur la terre. Les limaces ont fait leur tournée nocturne et les premiers réflexes se tournent souvent vers les boîtes de granulés bleus.
Ces produits promettent la paix au potager, mais inquiètent pour les hérissons, les oiseaux, les enfants et les animaux de compagnie. Pourtant, la solution peut sortir directement de la corbeille de fruits. Une simple épluchure d’agrume, surtout l’orange, suffit à créer une protection efficace, sans le moindre produit chimique : reste à voir comment la transformer en bouclier autour des jeunes plants.
Les limaces, ennemies numéro un des jeunes plants au printemps
Humidité, températures douces, terre fraîchement travaillée : toutes les conditions ont été réunies pour que les limaces se régalent. Elles sortent à la tombée de la nuit et ciblent en priorité les tissus tendres des courgettes, salades ou dahlias. En quelques heures, des semaines de soins peuvent avoir été balayées.
- Feuilles dentelées comme de la dentelle
- Tiges sectionnées au ras du sol
- Traces de bave argentée sur le paillage et les dalles
Face à ce spectacle, les granulés anti-limaces ont longtemps semblé incontournables. Pourtant, ils peuvent intoxiquer la faune utile du jardin. Une autre voie s’est imposée peu à peu : détourner une épluchure du quotidien pour rendre le potager beaucoup moins accueillant pour ces gastéropodes.
Pourquoi les épluchures d’orange font fuir les limaces
Nous avons tous déjà pelé une orange en étant enveloppés par son parfum. Ce parfum vient des huiles essentielles concentrées dans la peau, riches en limonène. Agréable pour les humains, cette odeur devient très dérangeante pour les limaces et brouille leurs repères. Autour d’un plant, les pelures créent une véritable barrière olfactive que les gastéropodes hésitent à franchir.
Citron, orange, pamplemousse ou mandarine fonctionnent, avec une préférence pour des agrumes bio pour éviter les résidus de traitements. Bonne nouvelle pour le sol : enterrées en petites quantités, ces pelures n’ont pas acidifié la terre de façon durable, elles se sont décomposées doucement en apportant un peu d’azote et de potassium supplémentaires.
Pas-à-pas : dresser une barrière d’épluchures autour des plants
Dès que les courgettes ou salades ont été repiquées, les peaux d’agrumes fraîchement prélevées sont découpées en morceaux d’environ deux à trois centimètres. Autour de chaque pied, un petit sillon circulaire est tracé à une quinzaine de centimètres de la tige, sur trois à cinq centimètres de profondeur, comme une mini tranchée défensive.
Les morceaux remplissent ce cercle, puis sont recouverts de terre avant de tasser légèrement avec la paume de la main. L’humidité du sol a entretenu le parfum, qui est remonté vers la surface et formé un mur invisible. Après de fortes pluies, il a suffi de rajouter quelques pelures pour prolonger la protection tout au long de la belle saison, sans un seul granulé.
Sources
En bref
- 🌱 Au printemps, les limaces ravagent en une nuit jeunes plants de courgette, salades et dahlias, poussant les jardiniers à chercher une alternative aux granulés bleus.
- 🍊 Les épluchures d’orange et autres agrumes créent une barrière olfactive naturelle contre limaces et escargots lorsqu’elles sont disposées stratégiquement autour des zones sensibles du potager.
- 🪴 L’astuce bouscule aussi quelques idées reçues sur l’acidité des agrumes, la fertilité du sol et l’utilité réelle des granulés anti-limaces chimiques.
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