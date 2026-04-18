Boutures de figuier : arrêtez de les planter en terre, cette méthode inattendue les fait enfin repartir

Pendant des années, un jardinier amateur a vu ses boutures de figuier noircir en terre, malgré tous ses efforts. Jusqu’à qu’un simple changement de contenant bouleverse leurs chances de reprise.

Dans beaucoup de jardins, l’histoire commence pareil : trois rameaux de figuier plantés dans un pot, mélange sable‑terreau, arrosage appliqué… Six semaines plus tard, on ressort trois tiges molles, noircies à la base.

Ce fruitier méditerranéen est pourtant moins capricieux qu’il n’y paraît ; c’est surtout la méthode qui pose problème. Le figuier aime la chaleur mais déteste l’humidité stagnante, surtout quand le bois est encore nu en fin d’hiver. Mettre les boutures directement en terre, réflexe très courant, suffit alors à les condamner, alors qu’un simple verre d’eau peut tout changer.

Pourquoi la terre fait pourrir vos boutures de figuier

Nous avons tous déjà cru bien faire en gardant le pot humide « pour aider la bouture ». Or le vrai ennemi du figuier, c’est la pourriture liée à l’excès d’eau. Même avec un substrat drainant, le bois reste au froid dans une matière lourde, mal aérée : les champignons s’installent, la base noircit et, en quelques jours, la tige se ramollit. Le latex blanc qui perle à la coupe reste alors piégé dans cette boue froide et devient une porte d’entrée rêvée pour les micro‑organismes.

Le déclic : un simple verre d’eau sur le rebord de la fenêtre

Le jour où la terre a été remplacée par un verre d’eau, le scénario a changé. En deux à trois semaines, de fines racines blanches apparaissent le long des nœuds : on voit enfin que la bouture est vivante. En quatre à huit semaines, un petit chevelu racinaire se forme dans une eau renouvelée dès qu’elle se trouble, beaucoup moins propice aux champignons qu’un terreau humide.

Pour réussir une bouture de figuier dans l’eau, on prélève en fin d’hiver un rameau d’environ 20 cm, bien aoûté, sur une branche saine. La coupe se fait en biseau juste sous un nœud. On retire les feuilles du bas, on garde au maximum deux petites feuilles en haut, puis l’on laisse sécher la base avant de plonger deux ou trois centimètres dans l’eau, avec un petit morceau de charbon de bois. On évite en revanche les rejets qui partent au pied d’un figuier greffé : ils viennent du porte‑greffe et ne donnent pas les bons fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps avant racines visibles 2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Dans l’eau, la base reste humide mais pas noyée de terre froide ; les champignons se développent moins et les racines apparaissent vite, sous vos yeux. 💡 Le petit plus : Laisser suinter puis sécher le latex quelques heures avant la mise en eau, et glisser un éclat de charbon de bois, rend encore l’opération plus sûre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les racines dépasser 10 à 15 cm avant rempotage ; elles cassent facilement et s’adaptent très mal au substrat.

Réussir le passage en terre et garder votre futur figuier en vie

Quand les racines atteignent environ 5 cm, le passage en pot devient l’étape délicate. Un mélange léger terre de jardin, terreau et sable, dans un pot bien drainé, limite le choc.

On arrose généreusement une seule fois au rempotage, puis on laisse sécher la surface entre deux apports. En pleine lumière sans soleil brûlant, à l’abri du gel, cette jeune bouture deviendra un figuier productif pour longtemps.