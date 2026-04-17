Tomates au potager : cette liane nocturne les étrangle en 3 jours et vos bons réflexes empirent tout

Au petit matin, vos pieds de tomates semblent ligotés par une liane sortie de nulle part. Comment ce liseron nocturne trahit l’état de votre sol et menace toute la saison ?

Vous vous couchez avec un potager impeccable ; huit heures plus tard, une liane fine s’est faufilée partout. Elle a serré les tiges, couvert les feuilles, accroché les tuteurs. Sur les tomates, les dégâts sont spectaculaires : en trois jours d’absence, un pied peut presque disparaître sous ce manteau vert.

Cette intruse, c’est le liseron, une vivace qui disparaît l’hiver… mais pas sous terre. Ses tiges volubiles poussent surtout le soir et la nuit, quand la fraîcheur revient et que l’évaporation ralentit. Résultat : pendant que vous dormez, elle gagne des centimètres et prépare l’étranglement du matin.

Liseron : la liane nocturne qui s’enroule autour des tomates

Au jardin, on croise surtout le liseron des champs (Convolvulus arvensis, jusqu’à 2 m) et le liseron des haies (Calystegia sepium, près de 3 m). Feuilles en flèche, fleurs en trompette blanches ou rosées, tiges qui tournent à l’envers des aiguilles d’une montre : tout est fait pour escalader vos tomates bien droites.

Sous la surface, la plante a bâti un véritable treillis de racines blanc crème, descendant facilement à 30–50 cm, parfois plus d’un mètre. Chaque morceau cassé redonne un plant ; ses graines, elles, voyagent avec les oiseaux. De là vient cette impression que le liseron revient toujours plus nombreux.

Les mauvais réflexes qui transforment quelques tiges en invasion

Nous avons tous déjà arraché le liseron à pleines mains, en tirant fort pour « nettoyer ». En réalité, on casse ses racines ultra‑fragiles et on les multiplie. Même effet avec le bêchage profond ou le motoculteur, qui hachent les rhizomes. Couper seulement ce qui dépasse, ou jeter tiges fraîches au compost, ne fait que renforcer la liane.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps gagné 15 min/sem 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Extraction douce + sol toujours couvert finissent par épuiser les réserves du liseron. 💡 Le petit plus : Noter dans l’agenda un mini « tour de liseron » hebdomadaire autour des tomates. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Retourner au motoculteur ou composter des racines fraîches, qui recréent des dizaines de pieds.

Un plan d’attaque doux pour vos tomates, dur pour le liseron

Premier geste autour des tomates : dérouler chaque matin les tiges avant qu’elles ne se durcissent, et les couper au ras du sol sans tirer sur les racines des légumes. Sur les zones très touchées, travaillez à la fourche‑bêche ou à la grelinette, en soulevant la terre puis en suivant patiemment les longues racines pour les extraire entières.

Ensuite, on traite le fond du problème : la terre. Le liseron signale souvent un sol nu, compacté et trop riche en azote, comme l’explique Gérard Ducerf dans son Encyclopédie des plantes bio‑indicatrices. Couvrez le sol avec paillis et engrais verts (seigle, vesce, avoine), installez des tagètes ou œillets d’Inde près des tomates, et bâchez pendant 18 à 24 mois les zones lointaines totalement colonisées.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Treillis de jardin : cette erreur avec vos légumes et plantes grimpantes peut gâcher toute la saison»