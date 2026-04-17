Tomates au potager : cette façon de les planter que la plupart des jardiniers ignorent fait exploser les récoltes

Au potager, un ancien m’a lancé trois mots qui ont bouleversé mes récoltes de tomates : « Enterre-les jusqu’au cou ». Que cache vraiment cette façon de planter en profondeur ?

Dans beaucoup de potagers, on plante encore les tomates comme des salades : petit trou, plant droit, bon arrosage, et on attend. Les pieds tiennent à peu près, offrent quelques fruits, mais rarement ces buissons généreux et chargés de grappes que l’on envie aux maraîchers.

Un ancien a résumé le problème en trois mots : « Enterre-les jusqu’au cou ». Depuis que des jardiniers suivent ce conseil, ils voient des tiges épaisses, des feuilles luxuriantes, des seaux de tomates… pour un seul changement de geste au moment de la plantation.

Pourquoi enterrer les tomates jusqu’au cou

Si cette astuce fonctionne, c’est que la tomate produit des racines adventives sur toute la partie de tige enterrée. À l’inverse d’une salade, elle supporte d’être enfouie profondément : plus la tige est sous terre, plus le réseau de racines s’étale pour aller chercher eau et nutriments.

Enterré « jusqu’au cou », un plant peut offrir presque toute sa tige, 20 à 22 cm sur un sujet de 25 cm, au travail sous le sol. Résultat : des tiges plus robustes, un feuillage plus haut donc mieux aéré et des tomates qui supportent mieux la sécheresse et les canicules.

Planter les tomates en tranchée

Nous avons tous déjà repiqué nos tomates dans un simple trou. Pour la méthode en tranchée, on attend que les plants mesurent 20 à 30 cm, puis on creuse une tranchée en L d’environ 15 cm de profondeur, en relevant la terre là où devra sortir la tête.

On enlève ensuite les feuilles du bas sur les deux tiers de la tige, pour qu’aucune ne finisse sous terre. Au fond, on met 2 à 3 poignées de compost mûr, quelques orties fraîches hachées et un peu de cendre tamisée, puis on couche la tige, on rebouche, on tuteure et on paille.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Planter en tranchée et enfouir la tige crée plus de racines tout le long. Ce réseau adventif capte mieux l’eau et les éléments du sol, rendant les plants plus vigoureux. 💡 Le petit plus : En profiter pour coucher un plant trop filé : dans la tranchée, il se renforce au lieu de rester fragile. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter dans une terre froide ou détrempée, ou enterrer le point de greffe.

Adapter la profondeur pour de belles récoltes

Dans un sol léger et bien drainé, cette plantation profonde est idéale ; dans une terre argileuse et lourde, on préfère une tranchée horizontale plutôt qu’un trou profond pour éviter la pourriture. Les plants greffés demandent une vigilance en plus : leur point de greffe doit toujours rester au-dessus du sol.

Reste à choisir le bon moment. Les tomates bloquent leur croissance en dessous de 10 °C la nuit et d’un sol à 12–15 °C, rappelle Top Santé. On les plante après les Saints de glace, quand plus aucune gelée n’est annoncée, quitte à attendre fin mai dans les régions les plus fraîches : enterrées profond, elles rattrapent vite ce décalage.

Sources Top Santé

«Tomates au potager cette periode a ne surtout pas rater selon votre region pour en manger tout lete»