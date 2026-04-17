Jardin envahi de fourmis et moucherons : ne pulvérisez plus de produits chimiques avant d’avoir essayé cette épice

Taches blanches, fourmis en file indienne, moucherons dans le terreau : beaucoup dégainent encore les pesticides. Et si une pincée de cannelle au jardin rebattait les cartes des parasites ?

Dans bien des jardins, tout commence par quelques taches blanches sur les feuilles, une file de fourmis au pied des rosiers ou des nuées de moucherons autour des plantes d’intérieur. Face à ces attaques, beaucoup ont longtemps dégainé des produits chimiques, souvent à contrecœur.

Une petite révolution silencieuse est pourtant née au fond du placard à épices. Là, un simple pot de cannelle a quitté la cuisine pour devenir l’allié discret des jardiniers, capable de perturber champignons et insectes sans empoisonner le sol : de quoi transformer cette épice douce en cauchemar des parasites.

Pourquoi la cannelle fait fuir parasites et maladies

La cannelle, écorce séchée du cannelier, renferme un composé aromatique puissant : le cinnamaldéhyde. Marie France rappelle que cette molécule possède des propriétés antifongiques qui freinent plusieurs maladies cryptogamiques comme la fonte des semis, l’oïdium, certaines formes légères de mildiou ou la pourriture grise sur tomates, rosiers ou fraisiers.

Autre atout, son parfum. Plusieurs médias expliquent que de nombreux ravageurs possèdent un odorat très fin : pucerons, araignées rouges, cochenilles, fourmis, moustiques ou moucherons du terreau supportent mal cette odeur épicée qui brouille leurs signaux. En cordon de poudre, la cannelle au jardin devient une barrière olfactive qui fait demi-tour aux indésirables sans empoisonner tout le jardin.

Comment utiliser la cannelle contre les parasites

Nous avons tous déjà vu une procession de fourmis sous la table du jardin, des moucherons qui sortent du terreau ou des semis qui disparaissent en quelques jours. Dans ces cas-là, la cannelle devient un réflexe simple à adopter :

En cordon fin au sol autour des pots et du potager, pour couper la route aux fourmis.

En voile léger sur le terreau des semis et plantes d’intérieur, pour limiter fonte des semis et moucherons.

Sur les boutures, en roulant la base de la tige dans la poudre avant la plantation.

Pour les champignons, POSITIVR conseille une décoction : trois bâtons de cannelle dans 1,5 litre d’eau, portée à ébullition puis réduite d’un tiers, avant de filtrer et de pulvériser le mélange refroidi sur les feuilles sensibles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Produits chimiques évités Plusieurs traitements 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cannelle contient du cinnamaldéhyde, une molécule naturellement antifongique, et son parfum puissant brouille les repères olfactifs des fourmis et des moucherons, qui préfèrent contourner la zone protégée. 💡 Le petit plus : Saupoudrer un peu de cannelle mélangée à du miel épais sur une grosse plaie de taille aide la tige à cicatriser plus vite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : En couvrir le terreau d’une couche épaisse ou compter uniquement sur la cannelle quand une maladie est déjà très avancée.

Précautions et place de la cannelle dans un jardin naturel

Cette épice de placard a tout pour plaire : peu chère, biodégradable et facile à doser, elle permet de réduire les fongicides et insecticides de synthèse pour les petits soucis quotidiens, au potager comme sur les plantes d’intérieur.

En revanche, la cannelle ne remplace pas un traitement homologué lorsque le mildiou ravage toute une rangée de tomates. Elle s’inscrit dans une démarche globale : aération, arrosages modérés, diversité des plantes, savon noir ou marc de café en renfort.