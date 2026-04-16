Pommier, poirier, prunier : ce geste discret des pépiniéristes que les jardiniers oublient pour avoir plus de fruits

Dans les vergers français, certains pommiers croulent sous les fruits quand d’autres restent vides : les pépiniéristes y répètent chaque année un geste précis sur l’écorce. À quel moment et sur quels arbres utiliser cette micro-incision pour transformer votre verger sans taille sévère ?

Dans les vergers professionnels, les branches ploient sous les fruits pendant que, juste à côté, le jardin familial reste désespérément tout en feuilles. La différence ne tient pas à un engrais magique, mais à un geste discret, presque invisible, que les pépiniéristes répètent chaque année sur leurs arbres.

Ce geste, c’est une fine incision de l’écorce qui dirige la sève comme un chef d’orchestre dirige son ensemble. Une technique ancestrale, très utilisée sur pommier, poirier ou prunier, qui permet d’obtenir plus de fleurs, donc plus de fruits, sans tailler sévèrement. Comment fonctionne-t-elle vraiment et comment l’adopter au jardin sans abîmer ses arbres ?

Le secret se cache dans la circulation de la sève

Un arbre fruitier est traversé par deux flux. La sève brute, mélange d’eau et de sels minéraux, monte des racines vers les feuilles par le xylème, au cœur du bois. Après la photosynthèse, les feuilles fabriquent des sucres : c’est la sève élaborée. Elle redescend dans une fine couche juste sous l’écorce, le phloème (ou liber), pour nourrir bourgeons, branches et racines.

L’astuce des pépiniéristes vise précisément ce phloème. En pratiquant une petite incision de l’écorce, on ralentit localement la descente de la sève élaborée. Les sucres s’accumulent alors au-dessus de l’entaille, créant une “zone riche” qui favorise la formation de boutons floraux plutôt que de simples rameaux. Le stress est maîtrisé, beaucoup plus doux qu’une grosse coupe de taille, et la réaction de l’arbre reste progressive.

Pourquoi cette petite entaille change tout

Nous avons tous déjà vu un jeune pommier vigoureux qui fait des mètres de rameaux et trois pommes perdues au milieu. En freinant légèrement la sève élaborée sur une branche trop “gourmande”, l’entaille la transforme en branche à fruits. Elle sert aussi à calmer une branche charpentière trop dominante ou, au contraire, à réveiller un bourgeon précis : une incision juste au-dessus de l’œil stimule sa poussée, très utile pour dessiner un arbre palissé bien net contre un mur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Ciblage Branches et bourgeons choisis 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’entaille ralentit la descente de la sève élaborée dans le phloème, les sucres s’accumulent au-dessus et l’arbre fabrique plus de boutons à fleurs, donc plus de fruits sur la zone visée. 💡 Le petit plus : réserver cette technique aux branches bien exposées au soleil pour obtenir des fruits plus sucrés et bien colorés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pratiquer un annelage, c’est-à-dire une entaille qui fait tout le tour de la branche, qui coupe complètement la sève élaborée et peut la faire dépérir.

Geste de pro : comment inciser sans abîmer l’arbre

L’intervention se fait sur une branche saine, avec un couteau bien affûté type Opinel ou un scalpel horticole, parfaitement propre. Le bon moment se situe entre fin mai et début juillet, quand la sève circule au maximum dans nos climats tempérés. L’entaille reste très superficielle : 1 à 2 mm de profondeur, jamais plus de 3 cm de long, juste pour toucher le phloème sans atteindre le bois clair du xylème.

Pour stimuler un bourgeon, on incise quelques millimètres au-dessus de l’œil ; pour freiner une branche dominante, l’entaille se place près de son point d’insertion. Mieux vaut limiter le nombre d’incisions par arbre et surveiller la cicatrisation de l’écorce : si la coupe est nette, elle se referme vite et aucun mastic n’est nécessaire. En revanche, il faut bannir l’annelage complet et les outils sales, qui ouvrent la porte aux maladies et transforment cette astuce de pépiniériste en vraie fausse bonne idée.