Purin d’ortie : cette erreur que font tous les jardiniers peut ruiner vos rosiers en une nuit
Au printemps, un rosier éclatant peut se retrouver nu en une nuit après un excès de purin d’ortie. Que s’est‑il passé et comment limiter la casse ?
Au départ, il y avait ce rosier couvert de boutons, planté près de la terrasse, fierté du jardin. Puis est venu le seau de purin d’ortie maison, versé généreusement “pour lui faire du bien”. Le lendemain, tiges nues, feuilles au sol, panique totale.
Cette scène n’a rien d’exceptionnel : chaque printemps, des milliers de jardiniers vivent ce choc en croyant bien faire avec un remède “100 % naturel”. Leur fortifiant s’est en réalité transformé en brûlure éclair. Comprendre pourquoi, et comment sauver le rosier, change tout.
Quand le purin d’ortie brûle un rosier en moins de 24 heures
Le purin d’ortie est une simple macération d’orties, mais d’une incroyable richesse en azote. Utilisé pur ou trop concentré sur le feuillage, il agit comme un engrais chimique surdosé : les tissus jeunes brûlent, surtout sur les pousses tendres des rosiers de printemps.
Certains jardiniers l’emploient même pur comme désherbant entre les dalles, c’est dire sa force. Sur rosier, la bonne dose en pulvérisation se situe autour de 3 à 7 %, soit 30 à 70 millilitres pour 10 litres d’eau. En arrosage au pied, sans mouiller le feuillage, on peut monter à 10 %, mais un excès d’azote donnera surtout des feuilles au détriment des fleurs, voire brûlera les racines.
Les erreurs que nous faisons tous… et les gestes d’urgence
Nous avons tous déjà pensé qu’un produit bio pouvait être utilisé “un peu plus fort”. Purin versé pur, pulvérisation en plein soleil de midi, rosier assoiffé, dose à 20 % pour chasser les pucerons – qui, en plus, a pu les attirer au lieu de les faire fuir. Dès que le feuillage se tache ou se ramollit, il faut stopper tout apport, rincer abondamment feuilles et sol à l’eau claire, puis arroser seulement à l’eau pendant plusieurs semaines. Pour vérifier si le rosier vit encore, on gratte légèrement une tige : vert dessous, c’est bon signe.
Bien utiliser le purin d’ortie… et chouchouter ses rosiers autrement
Sur un rosier sain, bien arrosé la veille, le purin reste un bon fortifiant préventif, pas un médicament miracle. On l’utilise au printemps, très dilué, le matin ou le soir, en évitant les fleurs, la canicule, les rosiers fraîchement taillés ou déjà malades, et en testant toujours quelques feuilles pendant 48 heures avant traitement global.
Pour relancer un rosier fragilisé, mieux vaut ensuite la douceur : paillage de compost bien mûr, pelures de banane enterrées à 5 cm autour du pied ou macérées 48 heures dans 1 litre d’eau, puis arrosage mensuel riche en potassium. Contre les pucerons, un paillage argenté en papier aluminium posé au pied renvoie la lumière sous les feuilles où ils se cachent, dérange leurs colonies et laisse coccinelles et syrphes finir le travail ; on le retire simplement en cas de fortes chaleurs prolongées.
Sources
En bref
- Au printemps, un rosier couvert de boutons se retrouve dénudé en 24 heures après un purin d’ortie mal dosé. 🌹
- Les causes de cette brûlure éclair et les premiers gestes d’urgence sont expliqués pour limiter les dégâts sur le feuillage et les racines. 🚿
- Des alternatives douces au purin d’ortie rosier, entre paillages, pelures de banane et astuce aluminium, changent ensuite complètement la façon de les choyer. ✨
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