Pommier, poirier : ne taillez plus au hasard, cette vieille méthode des vergers fait exploser les récoltes

Fin d’hiver, une taille à trois yeux remise au goût du jour promet de métamorphoser pommiers et poiriers. Comment ce geste ancien régule-t‑il vraiment vos récoltes ?

Fin d’hiver, les bourgeons gonflent, le sécateur vous démange… et la peur de mal faire s’invite aussitôt. Trop couper, pas assez, au mauvais endroit : un pommier ou un poirier se rate vite quand on improvise.

Les anciens avaient pourtant une méthode simple pour garder leurs fruitiers à pépins productifs et faciles à cueillir : une taille à trois yeux, la taille trigemme. Un geste presque mathématique, qui a fait ses preuves dans les vieux vergers et reste redoutablement efficace aujourd’hui.

La taille trigemme, un classique qui dompte pommiers et poiriers

La taille trigemme est une taille de fructification réservée aux arbres à pépins : pommiers, poiriers, parfois cognassiers. Elle convient particulièrement aux formes palissées (cordons, palmettes, fuseaux, quenouilles) et aux petits gobelets de faible ou moyenne vigueur. Son but : accélérer la mise à fruits, garder un bon équilibre entre bois et fleurs et maintenir l’arbre dans un volume raisonnable, idéal en petit jardin.

Le principe est limpide : sur chaque rameau d’un an de vigueur moyenne, on compte trois bourgeons depuis la base et l’on coupe en biais environ 1 cm au-dessus du troisième. Cette taille se pratique en fin d’hiver, vers début mars selon les régions, lorsque les bourgeons sont bien différenciés. On en profite pour supprimer les rameaux en surnombre, ceux qui se croisent, rentrent vers le centre ou sont abîmés.

Comprendre ces trois yeux pour ne plus avoir peur de tailler

Nous avons tous déjà reculé devant un fouillis de petits bourgeons en nous disant que c’était trop compliqué. En réalité, il suffit de savoir repérer trois types d’yeux sur le bois clair de l’année précédente :

l’ œil à bois , pointu, petit, plaqué contre le rameau ;

, pointu, petit, plaqué contre le rameau ; le bourgeon à fleurs , plus rond et gonflé, futur porteur de fruits ;

, plus rond et gonflé, futur porteur de fruits ; le dard, petit bourgeon triangulaire, avec une pointe piquante, encore “hésitant”.

En limitant chaque rameau à trois yeux, on joue sur le flux de sève. Très alimenté, un œil devient un long rameau à bois ; un peu freiné, il évolue en dard, puis en bouton floral. Avec le temps, ces éléments construisent une petite branche courte, la coursonne, capable de nourrir 1 à 2 fruits bien formés pendant plusieurs années.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Régularité des récoltes + + 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ramenant chaque rameau à trois yeux, la taille trigemme limite la course de la sève vers l’extrémité. Les bourgeons trop vigoureux cessent de faire du bois et se transforment petit à petit en dards puis en boutons floraux, rassemblés en coursonnes courtes, faciles à alimenter et très productives. 💡 Le petit plus : sur un pommier ou un poirier, marquez une ou deux branches au ruban pour suivre l’évolution des coursonnes d’une année sur l’autre : c’est un formidable support d’apprentissage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : appliquer la taille trigemme sur les fruitiers à noyau (prunier, cerisier, pêcher) ou tailler par temps de gel, au risque de fragiliser gravement l’arbre.

Comment pratiquer la taille trigemme, année après année

Premier hiver, on choisit les rameaux d’un an bien placés, portant surtout des yeux à bois. On compte trois yeux depuis leur base, puis on coupe en biseau juste au-dessus du troisième. Les rameaux en surnombre, qui se croisent ou rentrent vers le centre, ont été supprimés. L’été suivant, si les pousses sont trop longues, on les pince après cinq à sept feuilles pour calmer la vigueur.

Deuxième hiver, les trois yeux sont devenus un mélange de dards, petits rameaux et éventuels boutons. À chaque fois, on revient à trois yeux par coursonne, en éliminant parfois jusqu’à trois rameaux uniquement à bois. Troisième hiver, dès qu’un beau bouton floral s’est formé, on coupe juste après lui pour concentrer la sève sur 1 ou 2 fruits. D’ailleurs, on garde toujours un prolongement de charpentière d’environ 20 à 25 cm, taillé au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur : l’arbre reste structuré, lumineux, et les paniers se remplissent plus facilement.