Ce geste au robinet que vous faites avant le lave-vaisselle abîme votre machine et fait exploser la facture

Votre lave-vaisselle consomme plus que prévu et la vaisselle ressort à moitié propre ? Un simple réflexe avant chaque cycle, partagé par la majorité des foyers, suffit à épuiser la machine et gonfler la facture.

Le lave-vaisselle est censé faire gagner du temps, épargner les poignets et alléger la facture. Pourtant, beaucoup voient leurs verres sortir ternes, les couverts encore gras et la machine tourner plus souvent que prévu.

Souvent, la cause n’est ni la pastille, ni la marque de l’appareil, mais un réflexe répété chaque soir avant d’appuyer sur Start. Un geste qui paraît sain, presque obligatoire, et qui finit pourtant par abîmer la machine et faire grimper les dépenses. Quel est ce faux ami du quotidien qui se cache au bord de l’évier ?

Ce geste « inoffensif » que vous faites avant chaque lavage et qui plombe vos factures

Ce geste, c’est prérincer la vaisselle avant le lave-vaisselle, assiettes et verres passés soigneusement sous le robinet jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus aucune trace de sauce. La plupart des foyers le font encore, par peur des mauvaises odeurs ou par héritage des anciens modèles jugés peu puissants.

En réalité, ce double lavage gaspille eau et énergie. Un lave-vaisselle moderne utilise autour de 12 litres d’eau par cycle, quand la vaisselle à la main peut en engloutir près de 42 litres. Rincer longuement chaque assiette au robinet, surtout à l’eau chaude, revient à annuler cet avantage et, à l’échelle de l’Europe, ce réflexe représenterait des milliards de litres d’eau gaspillés chaque année.

Pourquoi rincer la vaisselle abîme votre lave-vaisselle (et pas seulement la planète)

La plupart des lave-vaisselle modernes sont équipés d’un capteur de saleté, aussi appelé capteur de turbidité. Comme un petit « radar », il analyse l’eau de lavage pour savoir à quel point la vaisselle est sale, puis adapte la durée du cycle, la température et la quantité d’eau. Quand la vaisselle a été largement rincée, le capteur croit qu’elle est déjà propre : le programme se raccourcit, l’eau est moins chaude, les enzymes des pastilles travaillent moins bien… et les assiettes ressortent moyennement propres.

Résultat : beaucoup relancent un deuxième cycle, parfois plus chaud, ce qui fait grimper la consommation d’eau et d’électricité et use la pompe, les bras de lavage et le joint de porte. Pendant ce temps, le prérinçage au robinet a déjà sollicité le chauffe-eau. Les résidus ramollis mais non éliminés finissent dans le filtre de lave-vaisselle, qui s’encrasse ; l’eau sale circule plus difficilement, la machine force et les mauvaises odeurs s’installent. À la clé, une facture d’eau et d’énergie plus lourde et un risque de panne bien plus tôt que prévu.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie jusqu’à plusieurs dizaines d’€/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrêtant de prérincer, on supprime un double gaspillage (eau chaude au robinet puis cycles relancés), on laisse le capteur de saleté et les enzymes des pastilles travailler à pleine efficacité, et on limite l’encrassement du filtre et du joint qui rallonge les programmes. 💡 Le petit plus : Associer le lancement du lave-vaisselle à un geste automatique, par exemple rincer le filtre le dimanche soir, aide à transformer cette routine en réflexe sans y penser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à rincer à l’eau chaude « pour être sûr » ou ne jamais ouvrir le filtre, au risque de boucher la machine et de la faire surconsommer pendant des années.

Le bon rituel de 30 secondes avant de lancer votre lave-vaisselle

Pour protéger la machine et la facture, le bon réflexe n’est pas de rincer mais de racler. Avant chaque cycle, jeter les restes dans la poubelle ou le compost, charger sans superposer, jeter un œil au filtre et vérifier que les bras tournent librement suffisent largement, puis lancer le programme « auto » ou « éco ». En complément, rincer le filtre sous l’eau tiède une fois par semaine et essuyer le joint de porte au vinaigre blanc chaque mois aide à éviter odeurs, surconsommation et réparations coûteuses.