Voici les 7 habitudes de cette grand-mère de 70 ans qui fait jeune, sans gènes miracles ni crème magique

À 70 ans, cette grand-mère entend sans cesse qu'elle paraît dix ans de moins, alors qu'elle a commencé tard à s'occuper d'elle. Ses rituels quotidiens, loin des crèmes miracles, ont changé son allure bien plus que ses rides.

À 70 ans, une grand-mère américaine se fait souvent interpeller : tout le monde veut savoir comment elle garde ce visage vivant et cette démarche légère. Sa petite-fille de cinq ans, elle, ne voit qu’une adulte à genoux dans le potager, les joues couvertes de terre. Gènes parfaits, crème hors de prix, chirurgie ? Elle assure que son secret se trouve ailleurs.

Le déclic a eu lieu à 58 ans, lorsqu’elle a croisé son reflet dans une vitrine de grand magasin et n’a pas reconnu la femme épuisée qui la regardait. Les rides ne la choquaient pas, mais « la platitude derrière mes yeux » l’a frappée. Douze ans plus tard, elle constate : « Les gens me disent régulièrement que j’ai l’air plus jeune qu’à 58 ans », raconte-t-elle pour VegOut.

Un déclic tardif pour paraître plus jeune à 70 ans

Plutôt que de remplir sa salle de bains de produits, elle a décidé de revoir sa façon de vivre. « J’ai adopté quelques habitudes quotidiennes simples, de petits changements discrets qui ne coûtent rien d’autre que de l’attention », confie cette septuagénaire. Son but n’était pas de paraître plus jeune à 70 ans, mais de retrouver de l’élan au réveil.

Premier geste : se lever à 5 h 30 pour écrire une heure chaque matin, seule avec son thé. « J’ai commencé à me lever à 5 h 30, non pas pour en faire plus, mais pour en faire moins », explique-t-elle. Son journal s’est peu à peu rempli moins de plaintes que de gratitude pour les choses minuscules, ce qui, dit-elle, a apaisé son visage autant que son esprit.

Sept rituels de vie plutôt qu’une routine beauté

Après l’écriture vient la marche, sans montre ni objectif de pas : toujours le même tour de quartier, en observant chiens, jardins et saisons. Elle parle de « méditation en mouvement » qui l’aide à respirer mieux et à se tenir plus droite. Puis elle passe au moins trente minutes à jardiner, persuadée que bêcher, se pencher et attendre qu’une tomate mûrisse entretient à la fois ses muscles et sa patience.

À ces rituels s’ajoutent deux heures de lecture-plaisir par jour, romans ou poésie, pour garder un esprit curieux et des conversations vivantes, plus un yoga très doux, parfois sur chaise quand l’arthrose se réveille. Pour la nuit, elle applique le conseil du neurologue du sommeil Clete Kushida, MD, PhD : « Le bon rythme, c’est au moins sept heures », affirme-t-il. Elle se couche donc à heure fixe, lit de la fiction au lit et garde sa chambre fraîche et sombre.

Ce que ces choix changent vraiment au visage à 70 ans

Le dernier changement, moins visible mais décisif, a été d’apprendre à refuser ce qui la vide : réunions, invitations par culpabilité, services qu’elle ne peut pas rendre. « Chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, une petite partie de vous meurt », affirme-t-elle, convaincue que ce lâcher-prise se lit dans la mâchoire et les épaules. Elle résume aujourd’hui : « Je pense que paraître jeune à 70 ans n’a rien à voir avec l’apparence. C’est la façon dont vous habitez votre corps, dont vous vous déplacez, dont vous vous engagez avec les autres ».

Sources Science et Vie

«Sédentarité des enfants : le rôle décisif des habitudes parentales révélé par une nouvelle étude»