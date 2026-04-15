Il est tout à fait possible de profiter d’un intérieur tendance en ne remplaçant qu’un seul élément de mobilier. Il suffit de changer de canapé pour que votre salon fasse peau neuve. Pour ce faire, n’hésitez pas à parcourir les modèles en velours de chez BUT.

Grâce à sa texture particulière, le velours est un tissu qui apporte brillance et luminosité à votre intérieur. En habillant votre canapé, il contribue à instaurer une ambiance cocooning tout en rehaussant l’élégance de votre décor. Chez BUT, les canapés en velours se déclinent en une multitude de coloris et de modèles, parfaits pour moderniser votre intérieur en 2026.

Pourquoi craquer pour un canapé en velours ?

Le canapé en velours est votre meilleur allié pour apporter du charme à votre décoration de salon, de chambre à coucher ou à toute autre pièce cosy. Grâce à ses lignes sobres, son aspect somptueux et son toucher soyeux, ce mobilier crée à lui seul une atmosphère accueillante chez vous. En sélectionnant votre meuble parmi la sélection de canapé en velours BUT, vous apportez une touche moderne, élégante et raffinée à votre intérieur.

N’oubliez pas qu’en tant que pièce maîtresse de votre salon, le canapé se doit d’afficher une allure irréprochable, puisqu’il rehausse non seulement la décoration intérieure, mais offre également un confort optimal en tout temps. En fonction de son revêtement, ce mobilier peut contribuer à instaurer une ambiance cocooning, une atmosphère luxueuse ou un décor épuré.

Comment bien choisir le canapé en velours qui trônera fièrement dans votre intérieur ?

Indémodable et intemporel, le canapé en velours est un mobilier qui peut être choisi en toute confiance. Toutefois, afin que votre sofa s’intègre harmonieusement dans votre aménagement intérieur, certains critères doivent être pris en compte au moment de l’achat. Il s’agit notamment de :

La couleur, qui doit être en accord avec le reste de la décoration ;

Le type de velours, pour assurer le confort et la durabilité ;

Les dimensions, pour s’intégrer harmonieusement à l’espace disponible ;

Le design, pour garantir la praticité au quotidien.

Notre sélection de canapé en velours de chez BUT

Les canapés en velours proposés chez BUT se déclinent en une multitude de modèles et de couleurs pour correspondre à votre style de décoration et à vos goûts. Ils sont également disponibles en une variété de designs et de dimensions, vous permettant de dénicher facilement le sofa idéal pour votre aménagement intérieur.

Canapé d’angle méridienne réversible JO en tissu velours

Atouts : son tissu en velours côtelé, sa grande méridienne réversible, son coffre intégré pour optimiser le rangement et la présence d’un coussin décoratif supplémentaire.

Canapé droit 2 places NECHE en velours côtelé

Atouts : son tissu épais et résistant à l’usure, son design spacieux et confortable ainsi que ses pieds en bois massif.

Canapé d’angle en U OKMYHOME en velours côtelé beige

Atouts : la présence de rangements dissimulés sous les assises à languettes, ses assises larges en mousse haute résilience et son cadre en bois et panneaux.