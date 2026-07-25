Écriture : cette erreur dans vos retours vous fait rater ce que les meilleurs éditeurs regardent d'abord

Quand une page déborde de corrections, le vrai problème reste souvent caché. Et si l’ordre de votre feedback d’écriture décidait, en silence, du destin du texte ?

Un manuscrit revient avec des dizaines de virgules corrigées, des adjectifs biffés, quelques points d’exclamation traqués… et, tout en bas, une phrase sèche : « le milieu du texte ne tient pas ». La plupart des autrices vont corriger les détails visibles, parce que c’est concret, chiffrable, rassurant. Le cœur bancal de l’histoire, lui, reste intact.

Les éditeurs qui font vraiment progresser un texte ne commencent presque jamais par énumérer tout ce qui ne va pas phrase par phrase. Ils s’attaquent d’abord à ce qui décide si le texte fonctionne ou pas : le propos, l’architecture, le lecteur à qui on parle. La grammaire vient ensuite. L’inverse donne des pages “nickel” en surface… et décevantes à la lecture.

Feedback d’écriture : pourquoi commencer par le fond change tout

Les centres d’écriture américains distinguent les Higher Order Concerns (HOC) des Lower Order Concerns (LOC). HOC : l’idée principale, la structure, la logique, le ton adapté au public. LOC : orthographe, ponctuation, choix de mots, élégance des phrases. Beaucoup d’entre nous ont été formées à corriger d’abord les LOC, parce que c’est ce que les copies annotées mettaient sous notre nez.

Dans la pratique, l’ordre des remarques devient la hiérarchie des priorités. Une marge saturée de corrections locales hurle que “le problème, c’est la langue”, même si une petite note perdue au milieu signale que la démonstration se contredit. Résultat : on polit des phrases que la prochaine vraie réécriture ferait sauter, on s’épuise… et on garde un plan flou ou un deuxième acte qui s’écroule.

Ce que disent les recherches sur les bons et les mauvais retours

La chercheuse Nancy Sommers a étudié dans les années 1980 des paquets de copies annotées par des profs de fac. Elle a constaté que les commentaires mettaient visuellement sur le même plan une virgule de travers et une faille logique dans l’argumentation. Les étudiantes répondaient en “repeignant” les passages signalés au lieu de repenser leur texte. Sommers parle d’appropriation : le but devient de satisfaire le correcteur, plus de porter son propre projet.

Une méta-analyse menée par Avraham Kluger et Angelo DeNisi sur plus de 600 études de feedback montre qu’un bon tiers des interventions font baisser la performance. Leur explication tient à l’endroit où le regard se déplace : vers la tâche ou vers soi. Une page couverte de petites croix rouges pousse à se juger comme “nulle en style” plus qu’à juger la solidité du texte. Un retour qui porte d’abord sur la cohérence du propos ramène l’attention là où elle est utile.

Adopter la méthode des éditeurs pros sur vos propres textes

Les éditrices qui transforment vraiment un manuscrit travaillent souvent en deux temps. Premier passage : un diagnostic de structure, sans toucher à une seule virgule. Elles se demandent : qu’essaie de faire ce texte, pour qui, et où le lecteur décroche. Le retour tient en quelques points : « on ne comprend pas l’enjeu avant la page 3 », « cette partie répète la précédente », « ici, on ne sait plus ce que l’héroïne veut ». Rien de “cosmétique”, tout est directionnel.

Deuxième passage seulement : le line editing, phrase par phrase. Là, on s’occupe de rythme, de coupes, de tics de langage, d’accords récalcitrants. Si vous manquez de temps, gardez au moins l’esprit de la méthode : commencez toujours par nommer un problème de fond prioritaire, puis éventuellement deux ou trois habitudes de forme récurrentes. Vous pouvez ensuite confier à une IA ou à un correcteur automatique la chasse aux coquilles restantes, une fois la charpente du texte enfin réglée.