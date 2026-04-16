« Je crois que mon mari est déprimé » : ce silence entre amies pèse bien plus lourd qu'elles ne l’imaginent

Autour d’une banquette de diner, quatre septuagénaires se taisent quand l’une murmure que son mari est déprimé. De ce silence féminin hérité naît une question brûlante sur la dépression masculine et le couple.

Hier matin, dans un diner anonyme, quatre femmes se serrent autour d’une banquette d’angle. L’une baisse la voix et lâche : « Je crois que mon mari est déprimé ». Les trois autres hochent la tête, parfaitement synchrones, mais aucune ne demande depuis quand, ni comment elle va. L’addition arrive, elles la partagent, elles s’enlacent sur le parking, puis chacune reprend sa route.

Pour la narratrice de 70 ans qui décrit cette scène dans VegOut, ce mutisme n’est pas de l’indifférence mais une forme de reconnaissance silencieuse entre femmes qui ont appris que « reconnaître les problèmes à voix haute » les rendait plus réels, presque intolérables. Pendant longtemps, mieux valait tenir bon que dire. Que révèle ce silence sur la dépression masculine et sur l’héritage laissé aux filles et petites-filles ?

Quatre amies, une phrase sur le mari déprimé… et tout ce qui reste tu

La même auteure explique que « ma génération montre qu’on tient les unes aux autres en partageant l’addition équitablement, même quand l’une n’a pris qu’un thé. On montre notre amour en s’attardant un peu plus longtemps dans les étreintes sur le parking ». Geste après geste, tout dit la solidarité, mais presque rien ne se formule sur la souffrance des hommes dont elles partagent la vie.

Un autre texte publié sur VegOut résume ce passé d’une phrase : « Nobody cares that the women who held entire families together in the 1970s and 80s also had no language for what it cost them — the infrastructure was real but so was the silence and we inherited both ». Autrement dit, ces femmes ont bâti la maison émotionnelle de la famille, mais sans mots pour le prix payé, et leurs enfants ont reçu à la fois la solidité… et le mutisme.

Ce que recouvre vraiment « Je crois que mon mari est déprimé »

Dans son récit, la septuagénaire rappelle que la dépression ne se résume pas à la tristesse. C’est « le poids qui vous cloue au lit à 15 heures un mercredi parfaitement ordinaire », le jardin qui d’habitude apaise et qui, soudain, n’inspire plus qu’épuisement, ou encore ce brouillard qui fait de sa propre vie un film vu de très loin. Des travaux de santé publique cités par What’s up Doc évoquent des millions de Français touchés chaque année et une part importante de personnes non diagnostiquées, en partie à cause du tabou et du silence.

Chez les hommes, des chercheurs comme Gilles Tremblay décrivent une dépression qui s’exprime souvent par l’irritabilité, l’alcool, des conduites à risque, plutôt que par les larmes. Le silence fonctionne alors comme un bouclier. L’article publié dans la revue Insaniyat parle d’une « souffrance intériorisée, marquée par le silence qui se reproduit à travers toutes les générations de l’immigration », et d’un « silence planifié » utilisé pour s’adapter à un environnement jugé menaçant. Ce mécanisme apparaît aussi dans des familles où l’on valorise le contrôle, la contrainte et une communication minimale.

Quand les femmes décident de rompre le non-dit autour de la dépression masculine

À 70 ans, la témoin de VegOut dit apprendre à traduire l’amour en paroles. Elle raconte comment ses marches du soir dissipent un peu le brouillard, comment l’écriture à 5 h 30 vide son anxiété, et comment son club de souper est « une bouée de sauvetage déguisée en échange de recettes ». Un jour, elle appelle son fils et lui dit simplement : « Je t’aime, et je sais que certains jours sont plus durs que d’autres, et c’est normal ». Pour elle, « nommer nos difficultés ne les rend pas plus réelles. Elles sont déjà là, assises à table avec nous, prenant de la place et buvant un café ».

Face à une amie qui murmure « Je crois que mon mari est déprimé », transformer les hochements de tête en questions douces change tout : « Qu’est-ce que tu vois chez lui ? », « Comment tu tiens, toi ? », « Est-ce que vous en avez parlé à un médecin ? ». Les guides français sur le conjoint dépressif décrivent le même mouvement : écouter sans juger, encourager la consultation, proposer une aide concrète au quotidien, tout en cherchant soi-même du soutien. Un début de chaîne différente, où les additions se partagent toujours… mais plus seulement le fardeau du silence.