Voici la quiche sans lardons qui bluffe même les carnivores : le secret de ce légume grillé à tester ce soir

Il jurait ne jamais toucher à une quiche de légumes, il a fini par reprendre deux parts. Cette quiche courgette grillée sans lardons cache un secret fumé qui change tout.

L’odeur de pâte chaude qui sort du four, la surface dorée qui frémit encore, le bruit net du couteau qui traverse la garniture… On s’attend à une quiche bien riche, pleine de lardons. Autour de la table, tout le monde se ressert sans se poser de question.

Ce soir-là, pourtant, il n’y avait pas un seul morceau de charcuterie. Juste une quiche courgette grillée sans lardons, à la texture fondante et à la saveur fumée qui a bluffé même les plus réfractaires aux légumes. La clé ne tient ni à la crème ni au fromage, mais à la manière dont on traite la courgette ; et là, tout change.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte brisée pur beurre prête à dérouler – 230 g (moule Ø 24 cm)

✅ Courgettes – 500 g, gros sel 10 g, huile d’olive 20 ml, paprika fumé 3 g, sel fin, poivre

✅ Œufs – 3, crème entière 30 % MG – 20 cl, parmesan fraîchement râpé – 40 g, origan séché 1 c. à café

✅ Moutarde à l’ancienne – 10 g, 1 petit oignon rouge émincé et revenu (facultatif)

Pourquoi cette quiche bluffe même les mangeurs de viande

Dans une quiche classique, on compte sur le lardon pour apporter mâche, sel et goût fumé. Sans lui, on craint la quiche fade, un peu régime. En grillant la courgette à feu vif, on provoque une légère caramélisation : la chair devient fondante dedans, croustillante dehors, avec une vraie présence en bouche.

C’est la réaction de Maillard qui crée ces arômes bruns, presque umami, très proches de ceux de la charcuterie. Le paprika fumé renforce encore cette impression. Visuellement, les dés de courgette au format lardon se confondent dans l’appareil. Résultat : une bouchée généreuse, étonnamment gourmande, mais nettement plus légère qu’une quiche aux lardons.

Quiche courgette grillée sans lardons : la méthode qui ne détrempe pas la pâte

Pour que la pâte reste croquante, on commence par faire dégorger les dés de courgette au gros sel, puis on les sèche soigneusement. La cuisson sans couvercle dans une poêle très chaude évapore l’eau résiduelle et concentre les saveurs. Ensuite, on reste sur un appareil à quiche tout simple : œufs, crème, parmesan, herbes, versés sur une pâte brisée tartinée d’une fine couche de moutarde.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Tailler les courgettes en dés d’1 cm, les mélanger au gros sel, laisser dégorger 20 min, rincer rapidement puis bien sécher dans un torchon. Technique : Faire revenir l’oignon rouge émincé dans un filet d’huile et réserver. Dans la même poêle très chaude, saisir les dés de courgette avec l’huile d’olive, sans couvercle, jusqu’à belle coloration ; ajouter paprika fumé, sel et poivre. Cuisson : Foncer le moule avec la pâte, la piquer, badigeonner de moutarde. Répartir oignon et courgettes, fouetter œufs, crème, parmesan, origan, assaisonner et verser l’appareil sur la garniture. Enfourner 30 à 35 min. Finition : Sortir la quiche quand le dessus est doré et le centre encore légèrement tremblotant. Laisser reposer 10 min avant de couper, servir tiède ou à température ambiante avec une salade croquante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50–60 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue dans la double évaporation : d’abord le dégorgeage des courgettes au gros sel, puis la cuisson vive sans couvercle. On concentre sucres et acides aminés, la réaction de Maillard s’enclenche et, avec le paprika fumé et la moutarde, on reproduit une vraie signature charcutière. ✨ Le twist gourmand : On peut parsemer la quiche, juste avant d’enfourner, avec 50 g de feta émiettée ou 1 c. à soupe de pignons de pin grillés à sec pour ajouter une touche salée ou croquante sans introduire de viande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues ou mal égouttées directement dans l’appareil ; elles rendront toute leur eau, détremperont la pâte, dilueront les saveurs et feront disparaître la texture généreuse qu’on attend d’une quiche.

Service, conservation et variantes autour de la courgette grillée

On peut servir cette quiche en parts généreuses avec une salade de jeunes pousses, ou la couper en petits carrés pour l’apéritif ; les dés de courgette grillée surprennent autant dans une version familiale que sur un plateau de bouchées.

Elle se conserve deux jours au réfrigérateur, bien filmée, et se réchauffe 10 min à 160 °C. La préparation supporte aussi très bien les moules à muffins pour des mini-quiches à congeler, ou un ajout de chèvre frais émietté pour une version plus fromagère.