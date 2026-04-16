Voici la quiche sans lardons qui bluffe même les carnivores : le secret de ce légume grillé à tester ce soir
Il jurait ne jamais toucher à une quiche de légumes, il a fini par reprendre deux parts. Cette quiche courgette grillée sans lardons cache un secret fumé qui change tout.
L’odeur de pâte chaude qui sort du four, la surface dorée qui frémit encore, le bruit net du couteau qui traverse la garniture… On s’attend à une quiche bien riche, pleine de lardons. Autour de la table, tout le monde se ressert sans se poser de question.
Ce soir-là, pourtant, il n’y avait pas un seul morceau de charcuterie. Juste une quiche courgette grillée sans lardons, à la texture fondante et à la saveur fumée qui a bluffé même les plus réfractaires aux légumes. La clé ne tient ni à la crème ni au fromage, mais à la manière dont on traite la courgette ; et là, tout change.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte brisée pur beurre prête à dérouler – 230 g (moule Ø 24 cm)
- ✅ Courgettes – 500 g, gros sel 10 g, huile d’olive 20 ml, paprika fumé 3 g, sel fin, poivre
- ✅ Œufs – 3, crème entière 30 % MG – 20 cl, parmesan fraîchement râpé – 40 g, origan séché 1 c. à café
- ✅ Moutarde à l’ancienne – 10 g, 1 petit oignon rouge émincé et revenu (facultatif)
Pourquoi cette quiche bluffe même les mangeurs de viande
Dans une quiche classique, on compte sur le lardon pour apporter mâche, sel et goût fumé. Sans lui, on craint la quiche fade, un peu régime. En grillant la courgette à feu vif, on provoque une légère caramélisation : la chair devient fondante dedans, croustillante dehors, avec une vraie présence en bouche.
C’est la réaction de Maillard qui crée ces arômes bruns, presque umami, très proches de ceux de la charcuterie. Le paprika fumé renforce encore cette impression. Visuellement, les dés de courgette au format lardon se confondent dans l’appareil. Résultat : une bouchée généreuse, étonnamment gourmande, mais nettement plus légère qu’une quiche aux lardons.
Quiche courgette grillée sans lardons : la méthode qui ne détrempe pas la pâte
Pour que la pâte reste croquante, on commence par faire dégorger les dés de courgette au gros sel, puis on les sèche soigneusement. La cuisson sans couvercle dans une poêle très chaude évapore l’eau résiduelle et concentre les saveurs. Ensuite, on reste sur un appareil à quiche tout simple : œufs, crème, parmesan, herbes, versés sur une pâte brisée tartinée d’une fine couche de moutarde.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Tailler les courgettes en dés d’1 cm, les mélanger au gros sel, laisser dégorger 20 min, rincer rapidement puis bien sécher dans un torchon.
- Technique : Faire revenir l’oignon rouge émincé dans un filet d’huile et réserver. Dans la même poêle très chaude, saisir les dés de courgette avec l’huile d’olive, sans couvercle, jusqu’à belle coloration ; ajouter paprika fumé, sel et poivre.
- Cuisson : Foncer le moule avec la pâte, la piquer, badigeonner de moutarde. Répartir oignon et courgettes, fouetter œufs, crème, parmesan, origan, assaisonner et verser l’appareil sur la garniture. Enfourner 30 à 35 min.
- Finition : Sortir la quiche quand le dessus est doré et le centre encore légèrement tremblotant. Laisser reposer 10 min avant de couper, servir tiède ou à température ambiante avec une salade croquante.
Service, conservation et variantes autour de la courgette grillée
On peut servir cette quiche en parts généreuses avec une salade de jeunes pousses, ou la couper en petits carrés pour l’apéritif ; les dés de courgette grillée surprennent autant dans une version familiale que sur un plateau de bouchées.
Elle se conserve deux jours au réfrigérateur, bien filmée, et se réchauffe 10 min à 160 °C. La préparation supporte aussi très bien les moules à muffins pour des mini-quiches à congeler, ou un ajout de chèvre frais émietté pour une version plus fromagère.
Sources
En bref
- 🍽️ En semaine ou pour un dîner entre amis, cette quiche courgette grillée sans lardons promet une alternative plus légère à la traditionnelle version aux lardons.
- 🔥 Une méthode précise de préparation des courgettes grillées façon lardons renforce la texture, la saveur fumée et évite la pâte détrempée.
- 🥧 Astuces de chef, variantes végétariennes et idées de service transforment cette quiche courgette grillée sans lardons en recette signature à garder sous le coude.
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