Cette tarte tatin de tomates cerises fait un carton : ces 4 gestes évitent la pâte détrempée et le caramel raté

À la maison, cette tarte tatin de tomates cerises caramélisée affole toujours les invités. Entre balsamique réduit, pâte feuilletée glacée et démoulage minute, un détail change tout dans cette version ultra parfumée.

Au sortir du four, la tarte tatin de tomates cerises caramélisée emplit la cuisine d’effluves de balsamique doux et de thym. Sous la pâte gonflée, les tomates éclatent, vernissées, et le jus sombre nappe le moule comme un sirop brillant.

On connaît pourtant la tarte tatin salée tomates cerises ratée : pâte détrempée, tomates acides, caramel noir qui accroche. Ici, un caramel au balsamique maîtrisé et un montage précis changent tout ; quatre gestes suffisent pour une tatin de tomates cerises facile qui fait l’unanimité.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de tomates cerises bien mûres (rouges et/ou jaunes)

✅ 1 pâte feuilletée pur beurre bien froide (230–250 g)

✅ 4 c. à soupe de vinaigre balsamique, 25 g de beurre

✅ 15 g de sucre, 1 c. à soupe de miel, thym, sel, poivre

Les bons ingrédients pour la tatin de tomates cerises

Pour une tatin de tomates cerises au balsamique qui claque, on mise sur des fruits sucrés et denses, achetés rouges mais encore fermes. On les sèche pour limiter l’eau. Côté base, on choisit une pâte feuilletée froide, tartinée de moutarde de Dijon ; cette tarte tatin tomates cerises moutarde évite le côté trop sucré.

Mon secret pour le caramel balsamique parfumé

Le secret tient dans un caramel au balsamique traité comme une réduction. On fait frémir le vinaigre avec sucre et miel deux à trois minutes, jusqu’à une texture sirupeuse qui nappe la cuillère sans épaissir. Hors du feu, on incorpore le beurre et le thym ; ce mélange brillant tapisse le moule avant que les tomates, serrées côté bombé vers le bas, viennent s’y lover.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C (chaleur statique) et beurrer légèrement un moule de 24 cm. Technique : Réaliser le caramel balsamique, le verser en couche régulière dans le moule puis disposer les tomates, serrées, côté bombé vers le bas. Cuisson : Tartiner la pâte de moutarde, la poser sur les tomates moutarde vers le bas, rentrer les bords et cuire environ 25 minutes. Finition : Attendre 2 minutes, démouler d’un geste franc, laisser le jus se répartir puis ajouter huile d’olive, basilic, burrata ou chèvre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert La réduction de vinaigre balsamique concentre les sucres et adoucit l’acidité ; le mélange sucre-miel-beurre renforce la caramélisation. Enfourner la pâte feuilletée bien froide à 200 °C assure un feuilletage gonflé et croustillant. ✨ Le twist gourmand : Tatin tiède, burrata ou chèvre frais, basilic, filet d’huile d’olive et quelques pignons ou pistaches torréfiés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser le balsamique fumer, enfourner une pâte ramollie ou attendre pour démouler ; le caramel figerait et arracherait les tomates.

Twists et service pour rendre tout le monde fou

Cette tarte tatin de tomates cerises caramélisée se déguste chaude ou tiède, jamais glacée. On peut la préparer quelques heures à l’avance, puis la réchauffer 10 minutes à 160 °C pour ressaisir la pâte. Au moment de servir, on ajoute burrata ou chèvre, herbes fraîches et fruits secs ; la tatin prend des allures de bistro méditerranéen.