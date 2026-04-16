Ces 3 œufs et ce reste de jambon vont remplacer tous les goûters industriels chez vous en 15 minutes

Parents pressés, frigo presque vide et enfants affamés : trois œufs, un reste de jambon et un peu de fromage suffisent à changer le goûter. Mais ce petit cake express cache un détail qui fait toute la différence.

Dans la cuisine, l’odeur du jambon qui dore et du fromage qui fond remplace vite celle du paquet de biscuits qu’on vient de reposer. Sur la table, des moules à muffins encore tièdes laissent apparaître une mie moelleuse, presque soufflée.

En quinze minutes de gestes simples, on transforme trois œufs, un reste de jambon et un fond de fromage râpé en une fournée de petits cakes salés qui feront tout le goûter. Mais comment ces bouchées maison arrivent-elles à détrôner les biscuits du commerce ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base de pâte : 3 œufs, 180 g de farine, 1 sachet de levure chimique

✅ Liquides : 10 cl de lait, 10 cl d’huile neutre, 1 c. à soupe de yaourt nature (facultatif)

✅ Assaisonnement : 1/2 c. à café de sel fin, poivre, herbes fraîches

✅ Garniture : 120 g de jambon en dés, 80 g de fromage râpé, 1 c. à soupe de ciboulette ou persil

Le problème des goûters industriels quand on a des enfants

Les paquets colorés rassurent quand on manque de temps, mais la plupart des goûters industriels concentrent sucres rapides, graisses et additifs. On a faim à peine une heure après, et les enfants s’habituent à des saveurs très sucrées, difficiles à détrôner.

La recette des petits cakes jambon-fromage en 15 minutes chrono

Avec trois œufs, 180 g de farine, un peu de lait et d’huile, ces petits cakes jambon fromage se montent dans un seul saladier. On casse les œufs, on ajoute liquides, poudres puis garniture, sans chercher une pâte lisse : quelques grumeaux garantissent le moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180°C et graisser le moule à muffins. Technique : Mélanger farine, levure, sel, poivre, puis incorporer œufs, lait et huile sans trop travailler. Cuisson : Ajouter jambon, fromage et herbes, remplir les moules aux deux tiers et enfourner 20 minutes. Finition : Laisser tiédir, démouler sur une grille pour garder une croûte légère et une mie moelleuse.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Mélanger peu limite le gluten, l’air piégé par les œufs et la levure donne ce gonflement tendre et régulier. ✨ Le twist gourmand : Remplacer quelques cuillerées de lait par du yaourt et parsemer fromage râpé et graines croquantes sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre la pâte jusqu’à la lisser complètement ou remplir les moules à ras bord ; on obtient des cakes denses.

Batch cooking du dimanche : une fournée pour remplacer tous les goûters industriels

Ces petits cakes se gardent trois jours dans une boîte hermétique, ou se congèlent par portions de deux ou trois. Un passage de 8 à 10 minutes au four à 170-180°C suffit à les rendre comme neufs, parfaits pour le cartable ou le goûter du mercredi. On peut aussi varier avec jambon fumé, chèvre ou petits légumes, sans changer la base.