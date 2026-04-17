Jardiniers : il ne vous reste que quelques jours pour planter ce bulbe géant qui dépassera tout votre jardin cet été

Entre fin avril et début mai, un bulbe géant venu de l’Himalaya peut transformer un simple massif en colonne florale de 3 m de haut. Prêt à accueillir ce colosse parfumé au cœur de votre jardin ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cardiocrinum giganteum 🌸 Nom courant Lis géant de l’Himalaya 📏 Dimensions 1,8 à 3 m de haut x env. 50 à 60 cm de large ☀️ Exposition Mi-ombre, lumière de sous-bois ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles en forme de cœur

Dans les rayons des jardineries, les glaïeuls et dahlias occupent souvent la vedette. Pourtant, un autre bulbe prépare silencieusement son entrée, prêt à pulvériser tous les records de hauteur. D’ici quelques semaines, il peut dresser au milieu de vos massifs une tige si haute qu’il faudra littéralement lever la tête pour en profiter.

Ce géant ne demande ni produits chimiques ni techniques compliquées, seulement un créneau de plantation très précis, justement maintenant, entre fin avril et tout début mai. C’est à cette condition qu’il déploiera, en plein été, une hampe florale parfumée qui dominera tout le jardin.

Le colosse enfin dévoilé : le lis géant de l’Himalaya

Derrière ce spectacle se cache le lis géant de l’Himalaya, Cardiocrinum giganteum, l’un des plus impressionnants bulbes d’été. Originaire des forêts fraîches d’Asie, il forme d’abord une rosette de grandes feuilles vernissées, en forme de cœur, qui lui donnent une allure de plante tropicale. Puis une tige épaisse se hisse jusqu’à 2 à 3 m de haut, comme un totem au fond du massif.

Au sommet, l’été venu, s’alignent de longues trompettes blanc crème finement striées de pourpre. Elles ont souvent été comparées à des lanternes suspendues et diffusent, surtout en soirée, un parfum intense aux notes de vanille. Installé en lisière de terrasse ou près d’un passage, ce géant devient aussitôt la pièce maîtresse du jardin.

Fin avril – début mai : le moment exact pour planter ce bulbe d’été

Nous avons tous déjà cédé à l’appel des bulbes… un peu trop tôt ou beaucoup trop tard. Pour ce bulbe hors norme, la fenêtre est serrée : la période idéale se situe entre la fin avril et le début mai, quand le sol s’est réchauffé et que les fortes gelées appartiennent au passé. En climat de montagne, on peut décaler d’une quinzaine de jours, mais mieux vaut éviter de planter dans une terre froide et détrempée.

Côté gestes, il a fallu oublier les automatismes. Ce bulbe se plante dans un trou large, enrichi de compost mûr, de terreau de feuilles et d’un peu de fumier très décomposé, pour recréer un véritable sol de sous-bois. On espace chaque bulbe d’au moins 60 cm et, surtout, on laisse la pointe affleurer juste sous la surface, à peine recouverte : enterré trop profondément, il risque la pourriture et ne prendra jamais son élan.

Les bons gestes pour accompagner sa montée vertigineuse

Une fois en place, ce colosse réclame une fraîcheur régulière, mais sans excès d’eau. Un arrosage copieux à la plantation, puis un paillage épais de feuilles mortes ou de broyat de branches ont déjà fait leurs preuves. Le sol reste frais, les arrosages se sont espacés et la tige a poussé de semaine en semaine. Dans un coin venté, un tuteur discret en bambou sécurise la hampe sans voler la vedette à la floraison.

Petit bonus : ce bulbe est une plante monocarpique, il donne son grand spectacle puis s’épuise, mais laisse au pied une couronne de petits bulbes. En laissant bien jaunir le feuillage avant de nettoyer, on repère ces bulbilles que l’on peut replanter en bordure ou en pot de réserve. De quoi organiser une véritable relève et profiter, tous les quelques étés, de nouvelles hampes géantes qui redessinent le jardin.