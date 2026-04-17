À 80 ans, Dolly Parton choque les Américains avec cette phrase sur l'âge qui bouscule notre façon de vieillir

À 80 ans, Dolly Parton répète qu’elle « n’a pas le temps de vieillir », alors même qu’elle vient d’être élue personnalité préférée des Américains. Que révèle cette phrase sur notre façon de regarder l’âge qui avance ?

À 80 ans, Dolly Parton refuse toujours de rentrer sagement dans la case des icônes rangées. La star country de Jolene ou I Will Always Love You vient d’être élue personnalité préférée des Américains par l’Université du Massachusetts Lowell, devant Taylor Swift. Après plus de six décennies de carrière, elle continue de surprendre.

Dans cette actualité dense, une phrase revient partout en « citation du jour Dolly Parton« . Lors d’une interview, la chanteuse a résumé son rapport au temps qui passe en quelques mots, en parlant d’âge, de chiffres et de mouvement. Une petite phrase, mais un sacré caillou dans la chaussure des années qui défilent.

La phrase « je n’ai pas le temps de vieillir » expliquée

Face caméra, Dolly Parton lâche : « I don’t think about my life in terms of numbers… I ain’t got time to get old », a déclaré Dolly Parton, citée par BuzzFeed. En français, sa maxime circule sous la forme : « Je n’ai tout simplement pas le temps de vieillir ! ». Même esprit, même coup de balai donné aux années qui s’empilent.

Dans un essai consacré à cette phrase, l’autrice rappelle que sa propre vie a longtemps été découpée en âges, en durées de mariage, en années de travail. Puis elle remarque que ces nombres ressemblent davantage à des bornes sur une route qu’à une identité. Ils disent où l’on est passé, pas ce qu’il reste à vivre.

Dolly Parton, 80 ans, un début plutôt qu’une fin

Le parcours de Dolly Parton illustre ce refus de laisser l’âge fermer la porte. À 80 ans, elle résume la situation en une phrase : « j’ai l’impression que ce n’est que le début ». Malgré la mort de son mari Carl Dean après 57 ans de mariage et des soucis de santé récents, elle prépare encore des projets musicaux et télévisés.

Son engagement reste tout aussi concret. Avec son programme Imagination Library, elle a déjà offert plus de 150 millions de livres gratuits à des enfants. Lorsqu’on lui parle rumeurs de retraite ou de santé fragile, elle répond avec son humour habituel : « Je ne suis pas encore morte ! ». Une manière de rappeler que le rideau n’est pas tombé.

Ce que cette citation du jour Dolly Parton change pour notre façon de vieillir

Ce même témoignage rappelle : garder du mouvement ne veut pas dire courir partout pour fuir son âge. L’autrice y décrit ses matinées à jardiner, apprendre l’italien, jouer du piano débutante, et montre comment ces élans créent une impression de jeunesse plus qu’un chiffre sur une carte d’identité.

Une étude citée dans BMC Public Health associe justement niveaux d’activité élevés à un vieillissement réussi chez les adultes plus âgés. Entre l’appel de Dolly Parton à ne pas se laisser définir par l’âge et ces données scientifiques, beaucoup y voient une invitation simple : choisir chaque jour un geste, un lien, une curiosité de plus, au lieu de compter les années.