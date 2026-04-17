Botox : cette conséquence cachée chez les femmes pourrait discrètement abîmer leurs relations de couple

Et si quelques injections de Botox suffisaient à troubler l’empathie au sein du couple, surtout quand c’est la femme qui se fait injecter ? Entre neurosciences et scènes du quotidien, ce paradoxe bouscule notre façon d’aimer.

Longtemps réservé aux stars, le Botox est devenu une retouche presque banale pour lisser rides du front et pattes d’oie. Beaucoup de femmes l’utilisent pour paraître reposées, gagner un peu de confiance, sans penser à autre chose que quelques bleus passagers. L’histoire racontée par les recherches récentes est pourtant plus intime.

Depuis 2011, plusieurs études montrent que ces injections peuvent réduire légèrement la capacité à ressentir et à décoder les émotions d’autrui. Quand on peine à se mettre à la place de l’autre, la vie de couple devient plus fragile. Surtout quand c’est la femme, souvent vue comme le « radar émotionnel » du foyer, dont le visage se fige peu à peu.

Botox : quand un visage figé brouille l’empathie dans le couple

En médecine esthétique, le principe est simple : la toxine botulique bloque l’influx nerveux. Elle « interfère avec la libération d’acétylcholine, un neurotransmetteur, au niveau des synapses nerveuses », a expliqué le Dr Brendan Camp, dermatologue, cité par Marie France. Les muscles se contractent moins, le front se plisse peu, les sourcils marquent moins l’inquiétude ou la surprise.

Notre cerveau s’appuie sur ces mimiques pour comprendre l’autre. Dans les années 1980, des chercheurs ont montré que les couples heureux finissaient même par se ressembler, à force de partager les mêmes expressions. C’est la cognition incarnée. Un chercheur d’une étude de 2016 résume : « Notre étude a été conçue pour explorer la cognition incarnée. En même temps, nous pensons que la prise de conscience de cette conséquence sera utile à ceux qui pratiquent la médecine esthétique, ne serait-ce que pour informer correctement les personnes qui souhaitent subir ces traitements ».

Pourquoi les femmes sous Botox lisent moins bien les émotions de leur partenaire

Les professeurs David T. Neal et Tanya L. Chartrand ont comparé, en 2011, des femmes injectées au Botox et d’autres au Restylane, qui ne bloque pas les mouvements. Face à 36 paires de regards à associer à une émotion, les premières ont commis en moyenne deux erreurs de plus. Leur empathie n’était pas éteinte, simplement moins précise.

Une étude par IRM en 2023 a retrouvé ce brouillage à l’intérieur même du cerveau : après injection, le signal entre muscles du visage et régions émotionnelles semblait perturbé, et les participantes avaient davantage de mal à interpréter les expressions. Dans un couple, la partenaire injectée peut paraître froide, distante, moins à l’écoute, alors qu’elle se sent concernée mais que son visage ne suit plus.

Botox et vie de couple : garder le lien émotionnel malgré les injections

Ce sentiment de décalage, même les célébrités le décrivent. Kendall Jenner raconte, à propos de son « baby botox » préventif : « Je n’aimais pas ça, et je n’aime toujours pas ça », préférant sentir ses sourcils bouger. Pour protéger son couple, les pistes sont simples : discuter du projet avec son ou sa partenaire, demander au médecin de préserver un minimum de mobilité, et compenser par plus de paroles et de gestes tendres.