Elle repassait chaque dimanche en silence : ce rituel si banal cache la réalité de la charge mentale

Elle repassait le dimanche, devant la télé, pendant que tout le monde vivait son week-end comme si de rien n’était. Et si ce fer allumé racontait la vraie charge mentale qui se joue en silence ?

Dans beaucoup de foyers, la scène est familière : un dimanche après-midi, une femme debout devant une planche à repasser, la télévision en bruit de fond, le reste de la famille qui circule autour sans vraiment la voir. Dans un récit publié par VegOut, une petite-fille décrit sa grand-mère, en robe de maison à fleurs délavées, repassant la même chemise blanche que le dimanche précédent, gestes lents, regard fixé devant elle.

Chaque semaine à 15 heures, cette grand-mère installait sa table, faisait chauffer le fer et repassait pendant quarante-cinq minutes un linge déjà propre. Ni son mari ni les enfants n’osaient lui demander autre chose à ce moment-là. La narratrice mettra des décennies à comprendre que ce rituel n’était pas qu’une corvée : c’était la seule limite que sa génération jugeait acceptable. En France, beaucoup gardent en tête une image semblable. Et si ce fer allumé disait quelque chose de plus vaste que trois plis sur une chemise ?

Elle repassait le dimanche : un refuge déguisé en corvée

Dans ce texte, la grand-mère repassait le dimanche non parce que les vêtements en avaient besoin, mais parce que ses mains occupées lui offraient une excuse pour n’être disponible pour personne. L’autrice y voit avec le recul une tactique de survie : se préserver n’était pas égoïste, seulement nécessaire, et poser des limites permettait de rester présente pour les siens. Plus tard, chacune trouve son alibi domestique pour souffler un peu, du jardinage au faux besoin de réorganiser le garage.

Ce refuge n’a rien d’isolé. Dans une lettre adressée aux femmes, la journaliste Maïtena Biraben raconte ces dimanches où son père part à la chasse avec son frère tandis que sa mère repasse des heures devant la télévision, en expliquant qu’elle reste là « à cause de ses enfants », selon ce texte relayé par le Service d’information du gouvernement. Dans le roman L’Autre moitié de soi, l’adolescente Stella repasse aussi ses vêtements le dimanche soir pour toute la semaine, comme si cette préparation allait de soi pour une fille.

Le repassage du dimanche, miroir de la charge mentale

Les chiffres prolongent ces scènes. En France, les femmes consacrent en moyenne autour de trois heures et demie par jour au travail domestique, contre environ deux heures pour les hommes, et plus d’une sur deux dit gérer surtout les courses, le ménage et le linge. Le dimanche, prétendu jour de repos, devient souvent la grande séance de lessives, de listes pour la semaine et de repassage du dimanche. Dans un portrait de l’aide à domicile Romica, on lit : « Plus elle repassait, frottait, aspirait, briquait, cirait […], plus Romica imaginait autre chose », rapporte la revue Psihologia socială.

Transformer le repassage du dimanche en vraies limites partagées

Le récit de VegOut insiste pourtant sur ce point : ces quarante-cinq minutes au fer n’auraient pas dû nécessiter de déguisement domestique. Poser une limite claire, sans prétexte de corvée, reste compliqué pour beaucoup de femmes. Dans certains foyers, le partage du linge dominical, l’acceptation d’un vêtement froissé ou le choix de confier le repassage à un service extérieur commencent à déplacer cette frontière.