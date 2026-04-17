« Mon mari jurait qu'il y avait de la crème » : ces pâtes ultra-crémeuses sans crème cachent une astuce italienne

Dans cette cuisine d’un soir de semaine, une simple casserole transforme des spaghetti en pâtes ultra crémeuses sans crème. Entre amidon et pecorino, le geste change tout.

Dans la vapeur qui monte de la casserole, ça sent le poivre grillé, le fromage chaud et le blé des spaghetti. À table, la sauce brille, épaisse, vraiment comme une crème.

À chaque service, même réaction : un silence, un regard suspicieux, puis “Tu es sûre qu’il n’y a pas de crème fraîche ?”. Pourtant, ces pâtes jouent uniquement avec l’amidon des pâtes et le fromage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de spaghetti ou tonnarelli

✅ 180 g de pecorino romano, râpé très fin

✅ 2 g de poivre noir en grains, à concasser

✅ 2,5 l d’eau + 8 g de sel fin (cuisson)

« Il jurait qu’il y avait de la crème » : pourquoi ces pâtes sont ultra-crémeuses sans en contenir une goutte

Le secret est dans cette fameuse eau de cuisson amidonnée. On cuit les pâtes dans seulement 2,5 l d’eau légèrement salée, pour concentrer l’amidon. Mélangée au pecorino romano râpé très fin, cette eau devient une crème de fromage qui enrobe les spaghetti sans crème ni beurre.

La crème de pecorino qui ne tranche jamais : la méthode pas à pas

Pour réussir, on suit une séquence précise : cuisson al dente, poivre noir torréfié, crème de pecorino montée à l’eau tiédie, puis enrobage rapide hors du feu. Chaque geste protège l’émulsion et garantit des pâtes ultra crémeuses sans crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter 2,5 l d’eau salée à 8 g à ébullition, cuire 400 g de spaghetti al dente et réserver 250 ml d’eau. Technique : Chauffer une grande poêle à sec, torréfier 2 g de poivre noir 30 s, concasser, puis mouiller avec une louche d’eau de cuisson amidonnée. Cuisson : Mettre 180 g de pecorino romano râpé fin dans un saladier, ajouter l’eau de cuisson tiédie en fouettant jusqu’à obtenir une crème lisse et brillante. Finition : Transférer les pâtes dans la poêle poivrée, couper le feu, verser la crème de pecorino, mélanger et ajuster avec un peu d’eau pour un nappage soyeux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur l’amidon : concentré dans l’eau de cuisson, il s’accroche aux graisses et aux protéines du pecorino pour épaissir naturellement. En restant autour de 60–65 °C et en mélangeant hors du feu, le fromage ne masse pas ; l’émulsion reste souple. ✨ Le twist gourmand : Envie d’un goût plus doux ? On remplace la moitié du pecorino par du parmesan, on finit avec un zeste fin de citron et quelques feuilles de roquette ou de menthe pour apporter du peps sans alourdir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Jamais d’eau bouillante directement sur le pecorino, encore moins avec la poêle sur le feu : la chaleur trop vive fait trancher la sauce. On garde toujours un peu d’eau de cuisson pour détendre, plutôt que d’ajouter de la crème.

Dressage, accompagnements et sauce à rattraper

On sert ces pâtes aussitôt, dans des assiettes chaudes, avec un nuage de pecorino et un dernier tour de poivre noir. À côté, roquette ou radicchio et légumes grillés font le contrepoint. Si la sauce tranche, on retire du feu, on ajoute un peu d’eau tiède et on fouette vivement.

Sources Top Santé

«Laissez tomber le beurre et la creme dans vos pates ce fruit fait une sauce facon carbonara qui affole»