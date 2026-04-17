« Mon mari jurait qu'il y avait de la crème » : ces pâtes ultra-crémeuses sans crème cachent une astuce italienne
Dans cette cuisine d’un soir de semaine, une simple casserole transforme des spaghetti en pâtes ultra crémeuses sans crème. Entre amidon et pecorino, le geste change tout.
Dans la vapeur qui monte de la casserole, ça sent le poivre grillé, le fromage chaud et le blé des spaghetti. À table, la sauce brille, épaisse, vraiment comme une crème.
À chaque service, même réaction : un silence, un regard suspicieux, puis “Tu es sûre qu’il n’y a pas de crème fraîche ?”. Pourtant, ces pâtes jouent uniquement avec l’amidon des pâtes et le fromage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de spaghetti ou tonnarelli
- ✅ 180 g de pecorino romano, râpé très fin
- ✅ 2 g de poivre noir en grains, à concasser
- ✅ 2,5 l d’eau + 8 g de sel fin (cuisson)
« Il jurait qu’il y avait de la crème » : pourquoi ces pâtes sont ultra-crémeuses sans en contenir une goutte
Le secret est dans cette fameuse eau de cuisson amidonnée. On cuit les pâtes dans seulement 2,5 l d’eau légèrement salée, pour concentrer l’amidon. Mélangée au pecorino romano râpé très fin, cette eau devient une crème de fromage qui enrobe les spaghetti sans crème ni beurre.
La crème de pecorino qui ne tranche jamais : la méthode pas à pas
Pour réussir, on suit une séquence précise : cuisson al dente, poivre noir torréfié, crème de pecorino montée à l’eau tiédie, puis enrobage rapide hors du feu. Chaque geste protège l’émulsion et garantit des pâtes ultra crémeuses sans crème.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Porter 2,5 l d’eau salée à 8 g à ébullition, cuire 400 g de spaghetti al dente et réserver 250 ml d’eau.
- Technique : Chauffer une grande poêle à sec, torréfier 2 g de poivre noir 30 s, concasser, puis mouiller avec une louche d’eau de cuisson amidonnée.
- Cuisson : Mettre 180 g de pecorino romano râpé fin dans un saladier, ajouter l’eau de cuisson tiédie en fouettant jusqu’à obtenir une crème lisse et brillante.
- Finition : Transférer les pâtes dans la poêle poivrée, couper le feu, verser la crème de pecorino, mélanger et ajuster avec un peu d’eau pour un nappage soyeux.
Dressage, accompagnements et sauce à rattraper
On sert ces pâtes aussitôt, dans des assiettes chaudes, avec un nuage de pecorino et un dernier tour de poivre noir. À côté, roquette ou radicchio et légumes grillés font le contrepoint. Si la sauce tranche, on retire du feu, on ajoute un peu d’eau tiède et on fouette vivement.
Sources
En bref
- 🍝 Un dîner montre comment des spaghetti au pecorino deviennent des pâtes ultra crémeuses sans crème, grâce à l’eau de cuisson amidonnée.
- 🔥 La méthode enchaîne quelques gestes précis autour de la cuisson al dente, du poivre noir et du pecorino pour obtenir une sauce intensément onctueuse.
- 🧀 Entre erreurs fatales à éviter et variantes citron, parmesan ou avocat, cette cacio e pepe maison réserve encore quelques surprises très utiles en cuisine.
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