Ce petit arbre fruitier que tout le monde plante près de la maison peut ruiner vos fondations en silence

Partout en France, des figuiers plantés au pied des maisons fissurent murs, terrasses et canalisations sans un bruit pendant des années. Jusqu’où peut-on les laisser s’approcher avant que la note explose ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ficus carica 🌸 Nom courant Figuier commun 📏 Dimensions 3 à 5 m courants, jusqu’à 8 à 10 m en sol fertile ☀️ Exposition Plein soleil, mur chaud au sud ou sud-ouest ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -12 à -15 °C selon la variété 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles palmées très ombrageantes

Un arbre offert par un ami, un mur bien exposé, un dimanche de printemps… et, quinze ans plus tard, une terrasse soulevée, un garage fissuré, une canalisation éventrée. Le coupable n’est ni un chêne centenaire ni un peuplier géant, mais un simple figuier planté trop près de la maison.

Ce scénario a déjà gâché plus d’un budget travaux. Le problème ne vient pas des fruits, mais de ce qui se passe sous la surface, là où votre œil ne va jamais. Alors, jusqu’où tenir la distance figuier maison pour éviter que l’arbre ne grignote ce qui coûte le plus cher : fondations, terrasse, réseaux d’eau et d’égout ?

Le figuier, l’arbre “sympa” qui se retourne contre la maison

Dans les jardins français, le figuier a tout pour plaire : taille raisonnable, feuillage graphique, ombre fraîche, fruits sucrés. Avec le réchauffement, il a gagné le nord du pays et s’est invité partout, souvent collé à la façade pour profiter de la chaleur du mur. Comme le rappelle le média Pause Maison (Ouest-France), le figuier est pourtant un arbre « à double face ».

Ses racines ont privilégié la surface plutôt que la profondeur. La majorité court dans les 50 à 80 cm supérieurs du sol, exactement là où se trouvent dalles, drains, anciennes fondations et tuyaux. En terrain sec ou pauvre, ce réseau s’est étiré bien au-delà de la ramure pour chasser la moindre source d’humidité.

Ce que ses racines font en secret sous vos fondations

Les racines de figuier suivent l’eau comme un radar : gouttière qui fuit, joint de terrasse mal fait, microfuite de canalisations. Elles s’insinuent dans la moindre fissure, puis s’épaississent lentement, comme un coin de bois que l’on enfonce à coups de marteau. Les dégâts se sont accumulés sur trois fronts à la fois :

murs qui se fendent depuis le bas, parfois jusqu’aux encadrements de fenêtres ;

dalles et marches qui bougent, terrasse qui se soulève ;

évacuations qui se bouchent, interventions d’urgence facturées 300 à 800 €, puis gros travaux à plusieurs milliers d’euros.

En sol argileux, le duo racines/variations d’humidité a transformé la situation en cocktail explosif. Les argiles ont gonflé l’hiver, se sont rétractées l’été, pendant que l’arbre pompait l’eau juste sous les semelles de la maison, surtout pour les bâtis d’avant 1980 aux fondations peu profondes.

Les bonnes distances – et les solutions si le figuier est déjà planté

Pour cohabiter sereinement, les experts de bâtiment parlent de Zone d’Influence Géotechnique : l’arbre doit être au minimum à une distance égale à sa hauteur adulte. Un figuier pouvant atteindre 8 à 10 m, la recommandation de Pause Maison est claire : le planter à au moins 10 m des bâtiments. À côté, l’article 671 du Code civil, qui n’impose que 2 m de la limite séparative, paraît bien timide.

Quand le figuier est déjà là, collé au mur “sans problème” depuis vingt ans comme chez ce fameux voisin cité par Pause Maison, il ne faut plus attendre. Barrières anti-racines enterrées à 80 cm-1 m entre l’arbre et la maison, contrôle des fuites, voire arrachage complet avec enlèvement des grosses racines sont alors sur la table. D’autant que, selon l’article 1240, le propriétaire reste responsable si les racines abîment la fosse septique ou le mur du voisin. Pour un petit jardin, la vraie bonne idée reste le figuier en grand bac : même ombre, mêmes figues, zéro risque pour la maison.