Ce gâteau à la compote sans beurre ne laisse pas une miette : le geste à éviter absolument pour le réussir
Sec, compact, fade : votre gâteau à la compote de pommes vous déçoit souvent ? Cette version sans beurre promet une mie moelleuse pour le goûter ou la fin de repas.
Au centre de la table, il ne reste qu’un plat presque nettoyé à la cuillère et ce parfum de pomme-cannelle qui flotte encore. Ce gâteau à la compote de pommes, tout simple à couper, remplace la pâtisserie riche par une tranche fondante que l’on partage aussi bien au goûter qu’en fin de repas.
Ici, pas de beurre fondu ni de préparation compliquée ; la compote fait le travail et garde une mie souple, qui ne sèche pas même le lendemain. Reste à maîtriser deux ou trois réflexes de pâtissier pour obtenir ce fameux gâteau “pas une seule miette dans le plat” ; on y va ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de compote de pommes sans sucre ajouté
- ✅ 150 g de farine + 1 sachet de levure chimique (11 g)
- ✅ 2 œufs moyens, 80 g de sucre, 1 pincée de sel
- ✅ 80 ml de lait, cannelle, vanille, 1 petite pomme pour le dessus
Pourquoi ce gâteau à la compote fait disparaître toutes les miettes
La force de ce gâteau à la compote sans beurre, c’est son équilibre : assez léger pour finir un repas, assez gourmand pour un goûter qui réjouit toute la maison. La compote apporte eau et pectine, ce qui remplace en partie le rôle du beurre et garde une texture moelleuse, même avec peu de sucre.
Servi tiède, il offre un cœur très fondant ; à température ambiante, la tranche se tient mieux, parfaite pour les petites parts “juste pour goûter”. On ajuste simplement la cannelle, la vanille et le sucre selon la compote choisie.
La méthode simple pour un gâteau à la compote ultra moelleux
La réussite se joue surtout sur le mélange et la cuisson. Une fois la farine ajoutée, on évite de trop travailler la pâte ; sinon le gluten se développe et la mie devient plus dense. Et au four, 180 °C chaleur statique restent le meilleur compromis pour laisser lever sans dessécher.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; chemiser un moule rond de 20–22 cm pour un démoulage facile.
- Technique : Fouetter œufs et sucre jusqu’à texture mousseuse, ajouter la compote et la vanille, puis le yaourt si la compote est dense.
- Cuisson : Mélanger farine, levure, sel et cannelle ; les tamiser, puis les incorporer aux liquides en alternant avec le lait, sans trop travailler.
- Finition : Verser dans le moule, lisser, ajouter les lamelles de pomme et un peu de sucre, cuire 30 à 40 minutes ; laisser tiédir avant de démouler.
Servir, conserver et revisiter ce gâteau à la compote
Ce gâteau pommes cannelle léger se sert tiède avec un yaourt nature, un fromage blanc ou une boule de glace vanille pour un dessert plus festif. On peut aussi ajouter quelques noix, raisins secs ou pépites de chocolat dans la pâte pour une version goûter très familiale.
Côté conservation, on le garde trois jours dans une boîte hermétique, cinq jours au frais si la cuisine est chaude. Il supporte bien la congélation en parts ; un bref passage au micro-ondes lui rend tout son fondant de gâteau à la compote pour le goûter.
En bref
- 🍎 Gâteau à la compote de pommes présenté comme un dessert simple, léger et convivial pour le goûter ou la fin de repas.
- 🔥 Recette de gâteau à la compote sans beurre détaillant les ingrédients clés, les gestes de mélange et le temps de cuisson à 180 °C.
- 🤔 Conseils de chef et astuces de conservation pour garder ce gâteau à la compote moelleux, avec une mie fondante qui surprend à chaque tranche.
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