Ce gâteau à la compote sans beurre ne laisse pas une miette : le geste à éviter absolument pour le réussir

Sec, compact, fade : votre gâteau à la compote de pommes vous déçoit souvent ? Cette version sans beurre promet une mie moelleuse pour le goûter ou la fin de repas.

Au centre de la table, il ne reste qu’un plat presque nettoyé à la cuillère et ce parfum de pomme-cannelle qui flotte encore. Ce gâteau à la compote de pommes, tout simple à couper, remplace la pâtisserie riche par une tranche fondante que l’on partage aussi bien au goûter qu’en fin de repas.

Ici, pas de beurre fondu ni de préparation compliquée ; la compote fait le travail et garde une mie souple, qui ne sèche pas même le lendemain. Reste à maîtriser deux ou trois réflexes de pâtissier pour obtenir ce fameux gâteau “pas une seule miette dans le plat” ; on y va ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de compote de pommes sans sucre ajouté

✅ 150 g de farine + 1 sachet de levure chimique (11 g)

✅ 2 œufs moyens, 80 g de sucre, 1 pincée de sel

✅ 80 ml de lait, cannelle, vanille, 1 petite pomme pour le dessus

Pourquoi ce gâteau à la compote fait disparaître toutes les miettes

La force de ce gâteau à la compote sans beurre, c’est son équilibre : assez léger pour finir un repas, assez gourmand pour un goûter qui réjouit toute la maison. La compote apporte eau et pectine, ce qui remplace en partie le rôle du beurre et garde une texture moelleuse, même avec peu de sucre.

Servi tiède, il offre un cœur très fondant ; à température ambiante, la tranche se tient mieux, parfaite pour les petites parts “juste pour goûter”. On ajuste simplement la cannelle, la vanille et le sucre selon la compote choisie.

La méthode simple pour un gâteau à la compote ultra moelleux

La réussite se joue surtout sur le mélange et la cuisson. Une fois la farine ajoutée, on évite de trop travailler la pâte ; sinon le gluten se développe et la mie devient plus dense. Et au four, 180 °C chaleur statique restent le meilleur compromis pour laisser lever sans dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; chemiser un moule rond de 20–22 cm pour un démoulage facile. Technique : Fouetter œufs et sucre jusqu’à texture mousseuse, ajouter la compote et la vanille, puis le yaourt si la compote est dense. Cuisson : Mélanger farine, levure, sel et cannelle ; les tamiser, puis les incorporer aux liquides en alternant avec le lait, sans trop travailler. Finition : Verser dans le moule, lisser, ajouter les lamelles de pomme et un peu de sucre, cuire 30 à 40 minutes ; laisser tiédir avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 à 50 min 🔍 Le secret de l’expert La compote apporte à la fois eau et pectine : elle retient l’humidité dans la mie et joue le rôle de matière grasse dans ce gâteau à la compote moelleux. En mélangeant peu après ajout de la farine, on limite le gluten et on garde une texture tendre. La cuisson à 180 °C laisse la levure agir sans assécher. ✨ Le twist gourmand : Prélever deux cuillères de compote, les mélanger avec un peu de sucre et de cannelle, puis marbrer ce mélange en surface avant cuisson pour un dessus encore plus fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la lame ressorte totalement sèche ou laisser le gâteau dans le four éteint ; la mie deviendrait sèche et friable.

Servir, conserver et revisiter ce gâteau à la compote

Ce gâteau pommes cannelle léger se sert tiède avec un yaourt nature, un fromage blanc ou une boule de glace vanille pour un dessert plus festif. On peut aussi ajouter quelques noix, raisins secs ou pépites de chocolat dans la pâte pour une version goûter très familiale.

Côté conservation, on le garde trois jours dans une boîte hermétique, cinq jours au frais si la cuisine est chaude. Il supporte bien la congélation en parts ; un bref passage au micro-ondes lui rend tout son fondant de gâteau à la compote pour le goûter.