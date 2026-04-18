« Je vidais toujours le jus rouge de la barquette de viande » : cette erreur vous prive d’une sauce de chef
Pendant des années, ce jus rouge de barquette finissait dans mon évier, loin de ma poêle. Jusqu’au jour où un chef m’a montré comment il changeait tout.
La poêle chauffe, la matière grasse frissonne, et la viande attend encore dans sa barquette. Au fond, ce jus rouge qu’on verse machinalement dans l’évier en pensant à du sang emporte avec lui parfum, jutosité et future sauce.
Le jour où un chef explique que ce liquide vient surtout de l’eau et de la myoglobine, pas du sang, tout change. On apprend à le garder, à sécher la viande et à laisser la poêle travailler, jusqu’à obtenir croûte, sucs et sauce brillante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 à 500 g de viande avec son jus rouge de barquette
- ✅ 6 g de sel fin et 2 g de poivre noir moulu
- ✅ 1 c. à soupe d’huile neutre, 20 g de beurre, ail, échalote, herbes
- ✅ 80 ml de liquide pour déglacer, moutarde, crème ou sauce soja
Ce fameux « jus rouge » : ce que c’est vraiment
Dans une barquette, le jus rouge est surtout un mélange d’eau et de myoglobine, le pigment musculaire qui colore la viande. Quand elle est découpée puis refroidie, ses fibres relâchent ce liquide. Ce fameux jus rouge barquette de viande n’est pas du sang, mais un jus de viande cru très savoureux.
Comment l’utiliser pour une viande saisie et juteuse
Pour en tirer parti, on sépare d’abord viande et liquide. La viande se pose sur une assiette et s’éponge soigneusement : cette surface sèche lance la réaction de Maillard. Dans une poêle lourde bien chaude huilée, on cuit 1 à 3 minutes par face, puis on ajoute beurre et aromatiques pour arroser et garder la viande moelleuse. Le jus, lui, attend dans un bol pour la sauce.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Ouvrir la barquette au-dessus d’un bol, récupérer le jus rouge, le filtrer, puis déposer la viande sur une assiette et l’éponger.
- Technique : Saler, poivrer, laisser la viande 5 minutes à température ambiante, puis chauffer une poêle lourde huilée jusqu’à ce qu’elle soit très chaude.
- Cuisson : Saisir la viande 1 à 3 minutes par face sans la bouger, ajouter beurre, ail, herbes, arroser, puis laisser reposer quelques minutes sur une assiette tiède.
- Finition : Verser dans la poêle le jus de barquette et le liquide pour déglacer, gratter les sucs, laisser réduire, puis finir avec crème, moutarde ou sauce soja.
Conservation, sécurité et petites idées anti-gaspi
Ce jus ne se garde que si la viande est nette : date respectée, odeur correcte, barquette non gonflée. On le verse dans un récipient fermé, au frais ou au congélateur. On l’utilise ensuite dans un mijoté ou une marinade express, en le faisant bouillir avant de servir.
En bref
- 🍳 Pendant des années, un cuisinier amateur jetait le jus rouge de sa barquette de viande avant qu’un chef ne bouscule ses habitudes.
- 🥩 Le professionnel montre comment ce liquide rouge de barquette sert de base à une cuisson maîtrisée, avec croûte dorée et viande juteuse.
- 🔥 Entre réaction de Maillard, sucs de cuisson et sauce réduite, ce jus rouge change le goût du plat bien plus qu’on ne l’imagine.
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