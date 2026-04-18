Morilles fraîches à 100 € le kilo : ce geste de 10 minutes qui évite le pire et change tout à la dégustation
À 100 € le kilo, les morilles fraîches mettent la pression à tout cuisinier amateur. Un geste de 10 minutes suffit pourtant à les rendre sûres et inoubliables.
Au fond de la poêle, les morilles fraîches libèrent un parfum de sous-bois qui enrobe crème et échalotes. Leur chair alvéolée reste ferme, presque croquante, chaque bouchée rappelle une balade en forêt.
On hésite pourtant à en acheter ; autour de 100 € le kilo, la moindre erreur fait peur. La morille crue étant toxique, un geste de 10 minutes devient obligatoire.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de morilles fraîches
- ✅ 30 g de beurre doux
- ✅ 20 cl de crème fraîche entière
- ✅ 2 échalotes, sel, poivre, tagliatelles fraîches
Morilles fraîches : pourquoi on les rate si souvent (et pourquoi c’est risqué crues)
Les morilles fraîches sont rares, chères et capricieuses ; à ce prix-là, on vise un goût intense et une sauce onctueuse. Sans méthode, on récolte surtout champignons spongieux, sauce fade et cuisson incomplète qui ne neutralise pas totalement leurs toxines naturelles.
Le geste indispensable : comment blanchir les morilles fraîches en 10 minutes
On ouvre les morilles en deux, on les rince très brièvement, sans trempage. Puis on les plonge 10 minutes dans une grande casserole d’eau frémissante. Ce blanchiment élimine les toxines et évacue l’excès d’eau avant la poêle.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper, rincer vite, blanchir les morilles à l’eau frémissante 10 minutes ; égoutter.
- Technique : Faire fondre le beurre, suer les échalotes, ajouter les morilles et laisser sécher.
- Cuisson : Déglacer au vin jaune ou savagnin, verser la crème, cuire à feu doux.
- Finition : Saler, poivrer en fin de cuisson, ajouter quelques gouttes de boisson anisée, servir aussitôt.
Morilles fraîches : service, conservation et variantes de chef
Une fois blanchies et bien égouttées, les morilles fraîches se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur, sur papier absorbant. Au service, on les réchauffe doucement dans la crème et on verse ces morilles à la crème sur des tagliatelles, une cuisse de poulet rôtie ou un risotto, en parfumant la sauce avec l’eau filtrée de morilles séchées réhydratées.
En bref
- 🍄 Morilles fraîches coûteuses, autour de 100 € le kilo, mais toxiques crues, imposent une préparation rigoureuse pour profiter de leur parfum unique.
- 🔥 Une courte étape dans l'eau frémissante puis une cuisson lente à la crème transforment la texture des morilles fraîches et renforcent leurs arômes.
- ❓ Variantes au vin jaune, touche anisée et astuces de conservation promettent des morilles fraîches à la crème dignes d’un repas de fête.
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