Apéro : ces mini nems au poulet au four bluffent tous les invités, mais seul ce geste les rend vraiment croustillants
À l’heure de l’apéro, ces mini nems au poulet au four, dorés et parfumés aux herbes fraîches, font croustiller la table. Comment obtenir ce résultat sans friture ni stress ?
À la sortie du four, ces mini rouleaux dorés crépitent encore. La feuille de riz, fine et brillante, se tend sous les doigts, tandis qu’une odeur de poulet chaud, de gingembre et d’herbes fraîches envahit la cuisine.
À table, effet waouh garanti : ça croustille, ça sent les herbes, et les mains se tendent aussitôt. Pourtant, ces mini nems au poulet se font simplement, au four, sans friture ; de quoi provoquer ce fameux : « Impossible, c’est toi qui les a faits ? »
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 12 feuilles de riz, 300 g de poulet haché, 120 g de carotte râpée
- ✅ 20 g de coriandre fraîche, 15 g de menthe, 2 gousses d’ail, 10 g de gingembre
- ✅ 2 c. à s. de sauce soja, 1 citron vert, 1 c. à c. de fécule de maïs, poivre
- ✅ Sauce : 3 c. à s. de soja, 1 c. à s. de jus de citron vert, 1 c. à c. de miel, sésame, herbes
Le secret des mini nems au poulet au four
Tout se joue dans l’équilibre entre une enveloppe fine et un cœur moelleux. Le poulet haché et la carotte râpée très finement donnent du fondant, tandis que coriandre et menthe apportent ce parfum net. Avec une farce peu humide, les feuilles de riz se tendent au four et deviennent vraiment croustillantes.
La méthode express pour des mini nems au four qui claquent
Pour réussir, trois réflexes comptent : farce bien liée, feuilles juste assouplies, roulage serré. Ensuite, la cuisson au four à 200 °C et l’huile au pinceau assurent le doré.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger poulet, carotte bien pressée, ail, gingembre, herbes, sauce soja, citron vert, fécule et poivre pour une farce homogène, parfumée et compacte.
- Technique : Assouplir une feuille de riz quelques secondes dans l’eau tiède, la poser sur un torchon humide, déposer une petite bande de farce près du bord.
- Cuisson : Replier les côtés, rouler serré, aligner les nems sur une plaque recouverte de papier cuisson chaud, badigeonner d’huile et cuire 18 à 22 minutes à 200 °C en les retournant à mi-cuisson.
- Finition : Mélanger les ingrédients de la sauce express, parsemer les nems dorés de sésame et d’herbes fraîches, servir avec quartiers de citron vert et salade.
Préparer, conserver et servir vos mini nems au poulet
On roule les nems à l’avance et on les garde au frais, bien espacés. Pour l’apéro, viser 4 à 6 pièces par personne. Ils se congèlent aussi crus.
En bref
- 🍗 Mini nems au poulet au four, servis à l’apéro, promettent une croûte dorée et un cœur fondant aux herbes fraîches.
- 🔥 Une farce liée, une gestion précise de l’humidité et un roulage serré transforment de simples feuilles de riz en nems croustillants au four.
- 🥢 Astuces de cuisson, sauce express et organisation à l’avance promettent des nems au poulet sans friture qui surprennent le monde à la première bouchée.
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