Apéro : ces mini nems au poulet au four bluffent tous les invités, mais seul ce geste les rend vraiment croustillants

À l’heure de l’apéro, ces mini nems au poulet au four, dorés et parfumés aux herbes fraîches, font croustiller la table. Comment obtenir ce résultat sans friture ni stress ?

À la sortie du four, ces mini rouleaux dorés crépitent encore. La feuille de riz, fine et brillante, se tend sous les doigts, tandis qu’une odeur de poulet chaud, de gingembre et d’herbes fraîches envahit la cuisine.

À table, effet waouh garanti : ça croustille, ça sent les herbes, et les mains se tendent aussitôt. Pourtant, ces mini nems au poulet se font simplement, au four, sans friture ; de quoi provoquer ce fameux : « Impossible, c’est toi qui les a faits ? »

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 feuilles de riz, 300 g de poulet haché, 120 g de carotte râpée

✅ 20 g de coriandre fraîche, 15 g de menthe, 2 gousses d’ail, 10 g de gingembre

✅ 2 c. à s. de sauce soja, 1 citron vert, 1 c. à c. de fécule de maïs, poivre

✅ Sauce : 3 c. à s. de soja, 1 c. à s. de jus de citron vert, 1 c. à c. de miel, sésame, herbes

Le secret des mini nems au poulet au four

Tout se joue dans l’équilibre entre une enveloppe fine et un cœur moelleux. Le poulet haché et la carotte râpée très finement donnent du fondant, tandis que coriandre et menthe apportent ce parfum net. Avec une farce peu humide, les feuilles de riz se tendent au four et deviennent vraiment croustillantes.

La méthode express pour des mini nems au four qui claquent

Pour réussir, trois réflexes comptent : farce bien liée, feuilles juste assouplies, roulage serré. Ensuite, la cuisson au four à 200 °C et l’huile au pinceau assurent le doré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger poulet, carotte bien pressée, ail, gingembre, herbes, sauce soja, citron vert, fécule et poivre pour une farce homogène, parfumée et compacte. Technique : Assouplir une feuille de riz quelques secondes dans l’eau tiède, la poser sur un torchon humide, déposer une petite bande de farce près du bord. Cuisson : Replier les côtés, rouler serré, aligner les nems sur une plaque recouverte de papier cuisson chaud, badigeonner d’huile et cuire 18 à 22 minutes à 200 °C en les retournant à mi-cuisson. Finition : Mélanger les ingrédients de la sauce express, parsemer les nems dorés de sésame et d’herbes fraîches, servir avec quartiers de citron vert et salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40 min 🔍 Le secret de l’expert Le vrai trio gagnant : farce peu aqueuse, fécule de maïs pour retenir les jus et plaque déjà chaude. L’huile au pinceau finit de dorer, sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de citronnelle fraîche hachée dans la farce, pour un parfum éclatant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper trop longtemps les feuilles de riz ou trop les remplir : on obtient des nems mous qui éclatent.

Préparer, conserver et servir vos mini nems au poulet

On roule les nems à l’avance et on les garde au frais, bien espacés. Pour l’apéro, viser 4 à 6 pièces par personne. Ils se congèlent aussi crus.