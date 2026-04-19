À 70 ans, mon mari m'a demandé mon programme du samedi et j'ai compris que comme tant de femmes j'avais tout sacrifié

À 70 ans, une retraitée reste muette quand son mari lui demande ce qu’elle veut faire de son samedi. De ce vertige naît un parcours intime pour se remettre au centre de sa vie.

À 70 ans, une question a tout déclenché : « Qu’est-ce que tu veux faire de ton samedi ? » Dans sa cuisine, la retraitée a senti le silence s’installer. Pas d’idée, pas même une envie vague. Elle a compris qu’elle ne savait plus répondre à la demande la plus basique : qu’est‑ce qui me ferait plaisir, à moi ?

Ce jour-là, la seule phrase qui lui venait était : « J’étais devenue une étrangère à mes propres désirs », confie cette Américaine dans un texte publié par VegOutMag. Pendant des années, elle a réglé sa vie sur celle des autres, persuadée de faire ce qu’il fallait pour aimer et maintenir l’harmonie. Sans voir que, peu à peu, ses propres envies disparaissaient du tableau.

Une vie à s’effacer en douceur avant ce fameux samedi

Dans son premier mariage, les concessions paraissaient anodines. Il préférait les films d’action, elle les œuvres étrangères ; la télévision s’est réglée sur ses goûts à lui. Il n’aimait pas le jaune, la cuisine qu’elle venait de peindre a été repeinte blanc cassé. Son rire, jugé bruyant au restaurant, s’est fait plus discret, puis plus rare.

Après un divorce, puis un second mariage, le scénario a continué. Elle s’est levée à son heure à lui, a calé les repas sur son rythme, a réduit les dîners avec ses amies pour ne pas le fatiguer. Quand la maladie de Parkinson l’a frappé, elle a pris sa retraite pour devenir aidante. Chaque projet passait alors par sa santé, son confort, son agenda.

Pourquoi tant de femmes de 70 ans ne savent plus ce qu’elles veulent

Son histoire résonne avec l’éducation de toute une génération. « On nous apprend que de bons partenaires s’adaptent, que de forts mariages nécessitent des sacrifices. Mais quelque part, nous avons confondu adaptation avec effacement, sacrifice avec disparition. » Cette idée s’ajoute à des normes où le désir féminin devrait rester souple, ajustable, toujours prêt à s’adapter aux autres.

En grandissant, beaucoup ont intégré l’idée qu’une « bonne épouse » pense d’abord au couple, aux enfants, aux parents âgés. Puis arrive la retraite : le travail s’arrête, les enfants partent, parfois le conjoint disparaît. Le temps libre semble alors immense mais vide. Quand on a passé quarante ans à organiser les samedis des autres, il n’est pas étonnant de ne plus savoir comment retrouver ses envies à 70 ans.

De petites rébellions pour se retrouver, un samedi après l’autre

Face à la question de son nouveau compagnon, elle a simplement avoué qu’elle ne savait pas quoi répondre. Il lui a laissé du temps. Alors elle a décidé d’expérimenter. « Je commence par de petites rébellions. Hier, j’ai joué du piano à 7 heures du matin, mal mais fort. » Elle a aussi dormi en travers du lit et déplacé son fauteuil vers la fenêtre, comme pour occuper enfin l’espace à sa manière.

Peu à peu, son corps lui rappelle ce qu’il aime, ses journées se colorent autrement. « À 70 ans, j’apprends qu’aimer quelqu’un ne demande pas l’abandon de soi. » Elle se promet donc de répondre sincèrement la prochaine fois que la question du samedi reviendra, quitte à proposer des projets séparés. Ce jour-là, le programme comptera moins que le geste : oser dire ce qu’elle veut vraiment.