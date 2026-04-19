Épuisement : si vous tenez encore debout, vous pourriez quand même être piégé par ce burn-out invisible

Ils répondent aux mails, animent des réunions, s’occupent des enfants… et pourtant, ils sont à bout. Ce burn-out invisible inquiète les psychologues par son silence.

Quand on pense épuisement, on imagine souvent quelqu’un cloué au lit, incapable de se lever. En psychologie, l’image est bien différente : de nombreuses personnes en burn-out invisible continuent à se lever tôt, à gérer leurs mails et à tenir leurs engagements sans que personne ne se doute de rien.

Les chiffres vont dans ce sens. Des travaux de Gallup suggèrent qu’environ deux tiers des salariés à temps plein disent ressentir du burn-out au travail au moins parfois, et la Mayo Clinic observe que les plus touchés sont souvent les employés les plus engagés, ceux qui n’osent pas s’arrêter. En Europe, l’OMS évoque 6 personnes sur 10 en fatigue nerveuse depuis la pandémie. De quoi se demander à quoi ressemble vraiment cet épuisement, quand on le vit en pleine activité.

Burn-out invisible : épuisé à l’intérieur, performant à l’extérieur

Les psychologues décrivent un état de fatigue mentale mêlant surmenage, fatigue chronique, anxiété et parfois dépression légère. On parle de fatigue fonctionnelle durable : l’épuisement est profond, mais les activités quotidiennes continuent. En surface, la personne paraît efficace. En dessous, elle se sent « comme une coquille vide », déconnectée de ce qu’elle fait, tout en enchaînant réunions, dossiers, lessives et devoirs des enfants.

Dans ce burn-out hautement fonctionnel, les signaux sont nombreux : troubles du sommeil, lassitude au réveil, manque total d’entrain, difficulté à se concentrer, impression d’être lent, émotions à fleur de peau, voire larmes « pour un rien ». La fatigue intense ne disparaît pas malgré les week-ends, ni même les vacances. Beaucoup parlent d’un corps qui dit stop mais d’un mental qui pousse à continuer coûte que coûte.

Des signaux qui n’obligent pas à rester au lit, mais qui inquiètent

Sur le plan cognitif, le cerveau tourne sans arrêt mais accroche moins : on relit la même page dix fois, on oublie des détails simples, on n’arrive plus à hiérarchiser les tâches. Sur le plan émotionnel, les activités autrefois sources de plaisir deviennent mécaniques. La personne tient son rôle « professionnel et fiable », tout en ressentant un grand vide lorsqu’elle se retrouve seule, parfois incapable de dire ce qu’elle souhaite vraiment.

Le corps, lui, envoie des messages insistants : tensions dans la nuque, maux de tête, troubles digestifs, spasmes des paupières. La journée, on se sent vidé ; la nuit, impossible de « débrancher » en pensant aux réunions, aux échéances, aux objectifs. Une enquête française a même retrouvé un risque d’épuisement professionnel chez plus d’un travailleur manuel sur dix, avec près d’un tiers de personnes déjà fatiguées dès le réveil, sans forcément arrêter de travailler pour autant.

Que faire quand on se reconnaît dans ce burn-out invisible

Les spécialistes insistent sur l’importance de mettre des mots rapidement. Parler de cette lassitude à un médecin généraliste, à un psychologue ou à un psychiatre permet de faire le point, d’écarter d’éventuelles causes physiques et d’évaluer le degré d’épuisement. Le simple fait de raconter son quotidien aide déjà « à relâcher la pression », et le médecin peut, si besoin, proposer un arrêt, un suivi ou un traitement léger pour traverser la période.

Ensuite vient l’hygiène de vie, mais sans la transformer en nouvelle performance. La psychologue Siyana Mincheva rappelle que « C’est le premier indicateur à surveiller : un sommeil léger, agité ou non réparateur entraîne une chute rapide du niveau d’énergie », citée par Doctissimo. Elle conseille aussi des horaires réguliers, une alimentation simple, de vraies pauses, un peu d’activité physique douce, une bonne hydratation et des techniques de détente comme la respiration ou la relaxation. Son rappel sonne juste : « Faire de son mieux ne signifie pas se sacrifier ».