Si vous avez une baguette de la veille, ne la jetez plus : cette tartiflette-minute a affolé mes invités en 15 min

En quinze minutes, ma baguette tartiflette improvisée a volé la vedette aux cacahuètes sur la table. Comment ce simple pain creusé a-t-il retourné l’apéro de mes invités ?

J’ai creusé une demi-baguette et garni le tout comme une tartiflette avant l’apéro : 15 minutes plus tard, mes invités se battaient pour la dernière tranche

Une odeur de fromage chaud envahit la cuisine, la croûte de pain craque sous le couteau, et autour du plan de travail on entend déjà des « garde-moi la prochaine ! ». En quinze minutes, cette baguette sortie du four avait relégué les cacahuètes au second plan.

Ce succès éclatant tient à un principe tout simple : transformer une demi-baguette en cocotte comestible garnie comme une vraie tartiflette. Pain croustillant, reblochon coulant, oignons confits, lardons grillés : cette version de tartiflette apéro a clairement fait tourner les têtes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 demi-baguette rustique de boulangerie, pas trop fraîche

✅ 120–150 g de reblochon + 2 c. à soupe de crème épaisse

✅ 50 g de lardons fumés, 1/2 oignon jaune, 1 c. à café de beurre

✅ Poivre, herbes fraîches ciselées, eau ou vin blanc, options pommes de terre, poire, noix

Les bons ingrédients pour une baguette tartiflette qui se tient

Tout commence par une baguette avec une croûte bien marquée : elle forme la coque qui supporte la garniture sans se détremper. On lui ajoute un reblochon bien crémeux, des lardons fumés, un demi-oignon et juste assez de crème pour lier le tout. Pour une note encore plus montagne, on peut ajouter quelques rondelles de pomme de terre déjà cuites, ou remplacer les lardons par des dés de poire et des noix concassées.

La méthode pas à pas : de la baguette évidée à la paniflette gratinée

On commence par faire dorer les lardons, puis confire doucement l’oignon dans la même poêle. Pendant ce temps, on creuse la baguette sur le dessus sans percer le fond, on tartine de crème, on cale la garniture, puis on recouvre de reblochon.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire revenir les lardons, puis confire l’oignon émincé à feu doux. Technique : Ouvrir la demi-baguette sur le dessus, retirer un peu de mie sans percer. Cuisson : Tartiner de crème, ajouter garniture et reblochon, enfourner 15 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer une minute, parsemer d’herbes puis couper en grosses tranchettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert La réussite tient à une baguette peu creusée, une fine couche de crème et des oignons confits qui équilibrent le gras du fromage et des lardons. ✨ Le twist gourmand : Glisser des rondelles de pomme de terre vapeur sous le reblochon et déglacer les oignons avec un trait de vin blanc, façon tartiflette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop creuser la baguette ou mettre trop de crème détrempe le pain ; on perd la croûte croustillante et la garniture finit par couler sur la plaque.

Variantes et accompagnements qui font toute la différence

Cette baguette façon tartiflette se sert en tranchettes, avec une salade verte relevée et quelques cornichons. On peut ajouter des lamelles de pomme ou des crudités pour une touche plus fraîche à cet apéro réconfort.