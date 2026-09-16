Confiture de figues : cette erreur avec la vanille que tout le monde fait, en Provence on garde 3 ingrédients

En Provence, la confiture de figues se prépare sans vanille ni épices, avec seulement trois ingrédients. Reste un détail crucial pour obtenir cette texture dorée qui se tient.

Confiture de figues à la provençale : pourquoi on se limite à trois ingrédients

Dans la bassine, les figues éclatent et libèrent un parfum de miel, de fruits secs, de soleil. La pulpe se mêle aux petites graines qui craquent à peine, la texture devient sirupeuse et brillante : on est déjà quelque part entre jardin et Provence.

Face à cette richesse, beaucoup ajoutent vanille, cannelle et épices. En Provence, on fait l’inverse : on retire tout ce qui couvre le fruit. Une confiture de figues sans vanille, à la provençale, c’est trois ingrédients. Reste à voir comment la réussir, simplement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de figues fraîches bien mûres (violettes ou vertes, non abîmées)

✅ 600 g de sucre en poudre

en poudre ✅ Le jus de 1 citron jaune non traité

✅ Pots en verre propres et chauds, avec capsules neuves ou joints en bon état

Pourquoi la vraie confiture de figues provençale n’a pas besoin de vanille ni d’épices

Les figues mûres portent tout : sucre, notes de miel et de fruits secs qui se renforcent à la cuisson. Leur peau apporte la pectine nécessaire ; avec simplement sucre et citron, on obtient une confiture dense, nette, sans besoin de vanille ni d’épices.

Recette de confiture de figues à la provençale (pas à pas)

Une bonne confiture de figues figues citron sucre commence au marché : on choisit des fruits ni verts ni fatigués. On les rince vite, on les coupe en quartiers avec la peau, on les met en casserole avec sucre et citron et on laisse macérer avant la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher et équeuter les figues, les couper en quartiers puis les mettre dans une casserole avec le sucre et le jus de citron. Technique : Laisser macérer 30 minutes, le temps que les fruits rendent du jus, puis chauffer à feu doux en remuant légèrement. Cuisson : Augmenter progressivement jusqu’à l’ébullition, poursuivre la cuisson 35 à 45 minutes à feu moyen, sans couvrir, en écumant si besoin. Finition : Tester la prise sur une assiette froide ou une cuillère passée au frais ; si la goutte fige, on sait que la confiture est bien prise, remplir aussitôt les pots chauds et fermer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Les figues mûres apportent assez de sucre et de pectine, surtout dans la peau. Le sucre concentre les arômes, le citron active la pectine, fixe la couleur et équilibre la douceur. ✨ Le twist gourmand : Servir cette confiture avec un chèvre frais sur pain de campagne, une brioche toastée ou un simple yaourt nature. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter vanille ou épices, couvrir la casserole ou rajouter de l’eau : on dilue les arômes et on compromet la prise.

Mise en pot et conservation sans prise de tête

On verse la confiture bouillante dans des pots propres et chauds, on ferme puis on les retourne quelques minutes. Une fois refroidis, on les garde au frais et au sec, à l’abri de la lumière.