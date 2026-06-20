Trop de figues qui s'abîment : la méthode anti-gaspi d'une amie pour n'en perdre aucune, en 4 gestes simples

Un cageot de figues qui mûrissent toutes en même temps, une cuisine de tous les jours et une amie avec une règle étonnamment simple. Et si cette méthode changeait vos apéros, desserts et bocaux sans rien gaspiller ?

« J’en ai trop ! » : la méthode d’une amie pour savoir que faire avec des figues en trop et ne plus en perdre une seule

Odeur de beurre chaud, de sucre qui caramélise, d’herbes légèrement froissées entre les doigts… Quand la cuisine chauffe, les figues prennent ce parfum de soleil qu’on adore. Problème : elles arrivent souvent toutes d’un coup, mûrissent en même temps, et finissent oubliées au fond d’un panier.

C’est là qu’une amie a changé la donne avec une règle simple ; trier avant de cuisiner. Depuis, un gros cageot ne rime plus avec gaspillage mais avec apéros, desserts et bocaux. Pour répondre enfin à la question « que faire avec des figues en trop », on mise sur cinq usages et une seule méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 à 3 kg de figues fraîches, fermes et bien mûres mélangées

✅ 1 kg de sucre, 2 citrons, 80 ml de vinaigre balsamique

✅ 1 pâte feuilletée, 150 g de chèvre, 180 g de feta, 300 g de yaourt grec

✅ Noix et pistaches, herbes (thym, romarin, basilic), épices (vanille, cannelle), huile d’olive

Le déclic : la méthode qui fait arrêter de jeter ses figues

Tout part du tri par maturité. Les figues très molles vont directement en cuisson longue ; elles donnent une confiture figues–citron–vanille et un chutney au balsamique et romarin, parfaits pour les plateaux de fromages. Les fruits encore fermes gardent leur tenue pour la tarte fine chèvre–miel ou une salade figues–feta–noix.

Comme certaines boulangeries qui repassent leurs invendus au four avec un filet de miel plutôt que de les jeter, on recuit, on caramélise, on compote. Résultat ; chaque figue trouve sa place, du bocal au plat du jour.

La méthode anti-gaspi en 4 gestes pour écouler un stock de figues

On commence par laver, sécher puis trier : les plus avancées d’un côté, les plus fermes de l’autre. Dans une grande casserole, on lance en même temps confiture et chutney ; sucre, acidité du citron ou du balsamique et cuisson douce prolongent la vie des fruits en concentrant les arômes.

En parallèle, les plus jolies figues se glissent sur une pâte feuilletée avec chèvre et thym, direction le four à 200 °C. D’autres sont simplement fendues, nappées de miel et de beurre, puis figues rôties à 190 °C pour un dessert minute au yaourt grec et pistaches. D’ailleurs, une partie des quartiers peut partir tout de suite au congélateur ; un geste simple qui sécurise le stock.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les figues, les trier par maturité, couper en quartiers ou en tranches. Technique : Lancer en parallèle confiture figues–citron–vanille et chutney figues–balsamique–romarin. Cuisson : Enfourner tarte figues–chèvre à 200 °C et figues rôties au miel à 190 °C. Finition : Monter la salade figues–feta–noix, mettre confiture et chutney en pots, organiser la congélation.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Stock sauvé 90 % 🔍 Le secret de l’expert Sucre, acidité et chaleur stabilisent les figues et renforcent leur parfum. En cuisant par lots, comme un chef de bistrot, on écoule les fruits les plus fragiles en confiture, chutney et figues rôties, tout en réservant les plus fermes aux préparations minute. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, déglacer le plat de figues rôties avec un trait de vinaigre balsamique ; le jus devient un sirop brillant à verser sur yaourt ou fromage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser les figues dans un sac plastique fermé au frigo ; elles s’écrasent, retiennent l’humidité et moisissent à toute vitesse.

Le mémo de la semaine : dans quel ordre utiliser vos figues pour ne plus rien perdre

Jour 1, on profite des figues fermes en salade fraîche et en tarte croustillante. Jour 2, quand les fruits s’assouplissent, on passe aux figues rôties. Les très mûres terminent en confiture et chutney, mis en pots puis rangés. Enfin, les quartiers congelés se transforment sans effort en compotées, coulis ou garniture de tarte ; la congélation devient l’alliée silencieuse de cette cuisine anti-gaspi.