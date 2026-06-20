Ce liquide jaune sur vos yaourts vaut de l’or : ne le versez plus jamais dans l’évier, utilisez-le ainsi

À chaque ouverture de pot, le liquide au-dessus du yaourt finit souvent dans l’évier alors qu’il concentre le meilleur du lait. En moins de 20 minutes, il se transforme aussi en pancakes anti-gaspi ultra-moelleux, à condition de l’utiliser correctement.

En soulevant l’opercule, une odeur lactée s’échappe, douce, presque vanillée. À la surface, cette petite flaque jaunâtre casse la belle blancheur du yaourt. Par réflexe, on s’apprête à verser ce liquide dans l’évier… comme si ce n’était qu’une eau fatiguée dont il faudrait se débarrasser.

Pourtant, cette eau sur le yaourt concentre ce que le pot a de plus précieux. Minéraux, protéines et bonnes bactéries s’y donnent rendez-vous, prêtes à chouchouter os, muscles et digestion. Avant de se poser encore une fois la question « faut-il jeter le liquide du yaourt ? », autant comprendre ce qu’il renferme… et comment en faire un allié gourmand.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 140 g de farine de blé + 1 c. à café de levure chimique + 1 pincée de sel fin

✅ 15 cl de petit-lait récupéré sur vos yaourts

récupéré sur vos yaourts ✅ 10 cl de lait demi-écrémé ou végétal + 1 œuf entier

✅ 1 c. à soupe de sucre + 10 g de beurre ou d’huile neutre pour la cuisson

Ce mystérieux liquide jaunâtre sur vos yaourts : ce qu’il est vraiment

Ce que l’on prend pour une simple eau au-dessus du yaourt porte un nom : le lactosérum, ou petit-lait du yaourt. Lors de la fermentation lactique, le lait se sépare naturellement en caillé d’un côté et sérum de l’autre. Le caillé forme la masse blanche, le lactosérum remonte en surface. Plus le pot attend au frais, plus ce film se reforme ; ce n’est pas un signe de yaourt tourné, mais le résultat normal d’un produit peu transformé.

Côté nutrition, ce liquide vaut de l’or. Il contient de l’eau, du lactose, des protéines de lactosérum très bien assimilées, du calcium, du potassium, des vitamines, des probiotiques et du tryptophane, précurseur de la sérotonine. En clair, on jette souvent à l’évier ce qui soutient la densité osseuse, la masse musculaire, la digestion, le cœur… et même le moral.

Recette anti-gaspi : pancakes ultra-moelleux au petit-lait de yaourt

Plutôt que de sacrifier ce liquide au-dessus du yaourt, on le glisse dans des pancakes au petit-lait, dorés, épais et terriblement anti-gaspi. Une poêle, un saladier, quinze minutes devant soi, et le lactosérum de yaourt devient brunch de chef.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ouvrir plusieurs yaourts, verser le lactosérum dans un bol jusqu’à obtenir 15 cl, garder les yaourts au frais. Technique : Mélanger farine, levure, sel, sucre ; ajouter œuf, lait et petit-lait, fouetter, puis laisser reposer 10 à 15 minutes. Cuisson : Chauffer une poêle légèrement beurrée, verser de petites louches de pâte, cuire 1 à 2 minutes par face jusqu’à belle coloration. Finition : Servir les pancakes chauds avec du yaourt bien mélangé, des fruits frais et un filet de miel ou de sirop.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Légèrement acide, le lactosérum réagit avec la levure chimique : cela crée des bulles d’air qui allègent la pâte et laissent les pancakes gonflés. Les protéines et le lactose favorisent aussi la réaction de Maillard, cette belle coloration dorée et gourmande à la surface. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le petit-lait avec un zeste de citron, un peu de vanille ou une cuillère de miel avant de l’ajouter à la pâte, puis servir les pancakes avec du yaourt et des fruits de saison. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser systématiquement le lactosérum dans l’évier ou le faire bouillir violemment ; on perd alors nutriments et texture au lieu de les sublimer.

Le bon réflexe : que faire du liquide au-dessus du yaourt ?

Au quotidien, le geste le plus simple reste de remuer. En mélangeant le lactosérum au caillé dès l’ouverture, on obtient un yaourt plus crémeux, au profil nutritionnel complet. Pour un en-cas rapide, on peut aussi boire ce sérum tel quel ou l’ajouter dans un smoothie.

Envie d’aller plus loin sans le sentir ? On verse ce lactosérum de yaourt dans un petit bocal au frais, deux à trois jours, puis on l’utilise en remplacement d’une partie de l’eau ou du lait : pâte à crêpes, gaufres, pain maison, pâte à pizza, porridge, même une vinaigrette légère.

La question « que faire avec le liquide du yaourt » ne se pose plus ; seule nuance, en cas d’intolérance au lactose, on reste modéré. Pour tous les autres, ce geste anti-gaspi vaut bien plus qu’un simple coup de cuillère.