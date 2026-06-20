Ce gratin d’été ultra léger qui remplace la ratatouille du soir sans crème et sans plomber votre dîner

Courgettes et aubergines se glissent dans un gratin de légumes d’été léger, inspiré de la ratatouille, prêt en moins d’une heure. Comment obtenir fondant dessous et croûte dorée sans crème ?

Léger comme une ratatouille, gourmand comme un gratin : le plat d’été qui réconcilie plaisir et dîner sans excès

En fin de journée, l’air tiède donne envie de légumes qui sentent le marché et de four qui crépite doucement. Courgettes, aubergines, ail et herbes composent un parfum de soleil, tandis qu’une fine croûte de fromage craque sous la cuillère.

Le soir pourtant, on veut un plat généreux sans crème, qui réconforte sans peser. Ce gratin de légumes d’été léger promet justement cela : des saveurs de ratatouille, la gourmandise d’un gratin, l’assiette reste fraîche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (≈ 500 g)

✅ 2 aubergines moyennes (≈ 600 g)

✅ 200 g de tomates concassées

✅ 2 gousses d’ail

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive

✅ 60 g de parmesan râpé

✅ 1 c. à c. d’herbes de Provence

✅ 6 feuilles de basilic frais

✅ 1 c. à c. de sel fin

✅ 1/2 c. à c. de poivre moulu

Le gratin de légumes d’été qui remplace la ratatouille du soir (sans vous plomber)

Ce gratin façon ratatouille repose sur un duo simple : courgettes et aubergines en tranches fines, rangées serrées comme dans un tian, et un fond de tomates à l’ail et aux herbes qui remplace toute sauce crémeuse. Au‑dessus, une couche fine de parmesan suffit pour la croûte dorée, le goût toasté et le croustillant ; un gratin de courgettes et aubergines qui sent l’été sans alourdir le dîner.

La méthode inratable : fondant de ratatouille, croûte dorée de gratin

Pour la suite, tout se joue en quatre gestes simples : trancher fin, parfumer, monter, gratiner.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver courgettes et aubergines, les couper en tranches de 3 à 5 mm. Préchauffer le four à 200 °C. Huiler finement le plat, étaler les tomates, saler, poivrer, ajouter l’ail et les herbes. Technique : Ranger les tranches de légumes en les alternant, serrées, en rangées ou en rosace. Arroser avec le reste d’huile en filet pour que chaque tranche soit juste enrobée. Cuisson : Répartir le parmesan râpé en couche fine et régulière sur toute la surface. Enfourner 30 à 35 minutes, jusqu’à légumes tendres et dessus bien doré. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four pour stabiliser le jus. Parsemer de basilic ciselé et servir ce gratin de légumes du soleil léger chaud, tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Tranches fines et serrées limitent l’eau et accélèrent la cuisson. Le lit de tomates protège les légumes du dessèchement, comme une mini ratatouille. Avec peu d’huile bien répartie et une couche de fromage légère, on garde fondant dessous, croûte dorée dessus. ✨ Le twist gourmand : Mélanger le parmesan avec une cuillère de chapelure fine et un zeste de citron. La croûte gagne en croustillant et en note toastée‑fraîche, sans ajouter de crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter crème ou béchamel épaisse : les légumes bouillent, la surface colore peu et le plat devient lourd. Mieux vaut laisser le four faire le travail à 200 °C.

Avec quoi servir ce gratin d’été pour un dîner léger ?

On le sert avec une salade de roquette citronnée, un peu de semoule et un poisson grillé.