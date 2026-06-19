Apéros : ce spritz asiatique au litchi bluffant des barmen cache une méthode simple que peu de gens suivent en France

Dans certains bars asiatiques, un spritz au litchi ultra frais remplace déjà le spritz orangé et change l’ambiance des apéros. En quelques gestes précis, vous pouvez recréer chez vous ce cocktail floral sans amertume, à condition de respecter le secret des barmen.

Les barmen asiatiques cachent un secret : cet étonnant spritz au litchi va complètement bousculer vos apéros

L’odeur fleurie du litchi, le trait de citron vert qui explose au nez, les bulles qui perlent sur le verre ballon… En Asie, certains barmen ont déjà troqué le spritz orangé contre cette version plus délicate, sans amertume, qui file droit au parfum.

Leur astuce ne tient ni à un shaker ni à une technique obscure, mais à une façon très précise de marier liqueur de litchi, prosecco et citron vert. On parle d’un spritz au litchi prêt en 3 minutes, au goût de bar à cocktails ; il reste à comprendre comment le reproduire à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 ml de prosecco bien frais

✅ 120 ml de liqueur de litchi + 60 ml de jus de citron vert

✅ 200 ml d’eau gazeuse bien fraîche + environ 600 g de glaçons

✅ 12 à 16 litchis préparés + zestes de 2 citrons verts

Pourquoi ce spritz au litchi fait tout de suite “cocktail de bar”

Dans ce spritz au litchi, la structure du spritz est respectée : base pétillante au prosecco, partie aromatique, puis eau gazeuse pour allonger. La liqueur de litchi prend la place de l’amertume classique et le citron vert vient resserrer le profil pour un verre plus floral que sirupeux.

Les barmen asiatiques jouent sur un équilibre sucre / acidité très net et sur la dilution contrôlée par la glace. Servi dans un grand verre à vin bien froid, le ratio de spritz 5 parts prosecco, 2 de litchi, 1 de citron, 3 d’eau gazeuse offre un cocktail précis, à l’effervescence qui dure vraiment.

Pas-à-pas : le spritz au litchi en 3 minutes, comme derrière un comptoir

Pour un résultat digne d’un comptoir asiatique, on commence par tout mettre au froid, puis on construit la base litchi–citron vert sur la glace. Viennent ensuite prosecco et eau gazeuse, versés doucement pour préserver l’effervescence. Le geste final, l’expression du zeste juste au-dessus du verre, signe le nez du cocktail.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre prosecco, liqueur et eau gazeuse au frais ; refroidir les verres, presser et zester le citron vert, éplucher les litchis. Technique : Dans chaque grand verre à vin, écraser 1 litchi (option), ajouter une belle poignée de glace, 30 ml de liqueur de litchi et 15 ml de jus. Cuisson : Verser 75 ml de prosecco par verre, compléter avec 50 ml d’eau gazeuse, remuer une seule fois très délicatement pour garder les bulles. Finition : Ajouter un litchi entier, exprimer un twist de zeste au-dessus du verre, frotter le bord, servir aussitôt avec des bouchées salées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 3–5 min 🔍 Le secret de l’expert La liqueur de litchi apporte sucre et notes florales, le citron vert resserre la bouche et évite le côté collant. Prosecco et eau gazeuse, très froids, créent avec la glace une légère acidité supplémentaire et une texture plus sèche. Le zeste exprimé forme à la surface un film d’huiles qui parfume chaque gorgée avant même qu’on boive. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 cuillère à soupe de jus de litchi par verre pour une version plus fruitée, ou remplacer un tiers de l’eau gazeuse par du thé au jasmin bien froid pour accentuer le côté asiatique sans alourdir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des ingrédients tièdes, surdoser la liqueur ou remuer longtemps ; on perd les bulles, le cocktail devient plat, trop sucré et impossible à finir.

Variantes asiatiques & accords qui bluffent les invités

Pour une version plus légère, on descend la liqueur à 20 ml par verre et on augmente l’eau gazeuse ; pour un profil très fruit, on ajoute simplement une cuillère de jus de litchi. Un trait de sirop de rose transforme le verre en bouquet, à doser au compte-gouttes pour ne pas écraser le reste.

Côté grignotage, ce spritz adore le contraste salé et croustillant : crevettes panées, cacahuètes grillées, crackers au sésame, comté et jambon cru fonctionnent à merveille. On peut aussi proposer un mocktail au litchi en remplaçant prosecco et liqueur par un pétillant sans alcool et un nectar de litchi ; même gestuelle, même zeste, tout le monde a son verre de bar à la main.