Capsules jetables : arrêtez de les gaspiller, ce geste rend le café meilleur et divise la facture par 3
Tous les matins, des millions d’amateurs de café paient cher leurs capsules jetables pour un résultat souvent fade. Avec la capsule de café réutilisable et le café en vrac, une routine simple promet des tasses plus aromatiques, presque sans déchets et bien moins coûteuses.
Le petit clic de la capsule, le jet brûlant dans la tasse, une odeur correcte mais un peu plate. Le geste est rapide, la saveur souvent oubliable. Et si, chaque matin, on pouvait avoir un café plus dense, plus parfumé, sans changer de machine ?
À 0,30 € la petite dose, un couple qui boit chacun deux cafés par jour laisse plus de 400 € par an dans ses capsules… et des kilos de déchets à la poubelle. Il existe pourtant une méthode simple : plus d’arômes, trois fois moins cher, presque plus de déchets.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de farine de blé + 1 c. à café de levure chimique
- ✅ 100 g de sucre de canne non raffiné
- ✅ 80 g de beurre mou (ou huile de coco) + 1 œuf
- ✅ 50 g de pépites de chocolat noir + 2 c. à soupe de marc de café frais
Pourquoi les capsules jetables coûtent (beaucoup) trop cher
Une capsule jetable semble anodine : quelques centimes, un café « prêt à boire ». Ramenée au kilo, la note explose pourtant, bien au‑delà de nombreux crus artisanaux. À 0,30 € la tasse contre 0,10–0,15 € en café en vrac, on paie surtout l’emballage et la logistique, tout en générant des kilos de plastique et d’aluminium difficiles à recycler.
La méthode capsule de café réutilisable pour un café 3 fois moins cher
Avec une capsule de café réutilisable en inox, on garde sa machine mais on reprend la main sur le contenu. On la remplit de café en vrac, mouture légèrement plus grossière qu’un espresso, torréfaction medium à corsée ; 5 à 5,5 g par capsule, tassés à peine. L’eau traverse une galette régulière et libère un café plus dense, plus crémeux, nettement plus aromatique.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Moudre ou acheter un café en vrac adapté aux capsules, préparer la dose pour chaque tasse.
- Technique : Remplir la capsule réutilisable, tasser très légèrement, lancer l’extraction.
- Cuisson : Garder le marc encore humide, le mélanger à une pâte à cookies rapide.
- Finition : Façonner des boules, cuire 12 min à 180 °C puis rincer capsule et matériel.
Que faire du marc de café ? Cookies maison et autres usages malins
Avec le marc de café des capsules réutilisables ou de la cafetière, on nourrit les plantes, on parfume des gommages maison… et on prépare les cookies listés plus haut.
En bref
- ☕ Un couple qui boit deux cafés par jour dépense plus de 400 € annuels en capsules jetables, pour un café souvent standardisé et décevant.
- 🌱 Une capsule de café réutilisable remplie de café en vrac permet de garder sa machine tout en gagnant en arômes et en économies.
- 🍪 Le marc de café récupéré devient un atout pour des cookies zéro déchet et d’autres usages malins qui changent la routine du petit noir.
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