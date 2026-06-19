Capsules jetables : arrêtez de les gaspiller, ce geste rend le café meilleur et divise la facture par 3

Tous les matins, des millions d’amateurs de café paient cher leurs capsules jetables pour un résultat souvent fade. Avec la capsule de café réutilisable et le café en vrac, une routine simple promet des tasses plus aromatiques, presque sans déchets et bien moins coûteuses.

Le petit clic de la capsule, le jet brûlant dans la tasse, une odeur correcte mais un peu plate. Le geste est rapide, la saveur souvent oubliable. Et si, chaque matin, on pouvait avoir un café plus dense, plus parfumé, sans changer de machine ?

À 0,30 € la petite dose, un couple qui boit chacun deux cafés par jour laisse plus de 400 € par an dans ses capsules… et des kilos de déchets à la poubelle. Il existe pourtant une méthode simple : plus d’arômes, trois fois moins cher, presque plus de déchets.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de farine de blé + 1 c. à café de levure chimique

✅ 100 g de sucre de canne non raffiné

✅ 80 g de beurre mou (ou huile de coco) + 1 œuf

✅ 50 g de pépites de chocolat noir + 2 c. à soupe de marc de café frais

Pourquoi les capsules jetables coûtent (beaucoup) trop cher

Une capsule jetable semble anodine : quelques centimes, un café « prêt à boire ». Ramenée au kilo, la note explose pourtant, bien au‑delà de nombreux crus artisanaux. À 0,30 € la tasse contre 0,10–0,15 € en café en vrac, on paie surtout l’emballage et la logistique, tout en générant des kilos de plastique et d’aluminium difficiles à recycler.

La méthode capsule de café réutilisable pour un café 3 fois moins cher

Avec une capsule de café réutilisable en inox, on garde sa machine mais on reprend la main sur le contenu. On la remplit de café en vrac, mouture légèrement plus grossière qu’un espresso, torréfaction medium à corsée ; 5 à 5,5 g par capsule, tassés à peine. L’eau traverse une galette régulière et libère un café plus dense, plus crémeux, nettement plus aromatique.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Moudre ou acheter un café en vrac adapté aux capsules, préparer la dose pour chaque tasse. Technique : Remplir la capsule réutilisable, tasser très légèrement, lancer l’extraction. Cuisson : Garder le marc encore humide, le mélanger à une pâte à cookies rapide. Finition : Façonner des boules, cuire 12 min à 180 °C puis rincer capsule et matériel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget café annuel ÷3 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur un trio discret : mouture régulière, tassage léger, café frais. Autour de 400 microns, l’eau ne traverse ni trop vite ni trop lentement. On extrait ainsi un maximum d’arômes sans excès d’amertume, avec une belle crema. ✨ Le twist gourmand : Dans la pâte à cookies, une pincée de sel et un zeste d’orange font ressortir les notes chocolatées du café. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir la capsule avec une mouture très fine et tasser fort : le café devient sur‑amer, la pompe force et la machine souffre.

Que faire du marc de café ? Cookies maison et autres usages malins

Avec le marc de café des capsules réutilisables ou de la cafetière, on nourrit les plantes, on parfume des gommages maison… et on prépare les cookies listés plus haut.