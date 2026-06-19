Ne rachetez plus de Magnum : ces barres tiramisu maison à coque croquante se font avec 3 fois rien grâce à ce geste
Exit les bâtonnets glacés industriels : ces barres glacées façon tiramisu maison, imaginées pour l’été, misent sur une coque chocolat ultra-croquante. Que cache leur base crémeuse pour rester onctueuse même tout droit sortie du congélateur ?
La chaleur s’installe, les portes du congélateur claquent et les bâtonnets glacés du supermarché s’alignent, tous un peu trop sucrés, tous avec le même goût. On croque, ça fond, puis on les oublie aussitôt. Pourtant, on rêve d’un vrai dessert qui marque.
Bonne nouvelle : on peut transformer ces pauses glacées avec trois fois rien. Crème, mascarpone, lait concentré, boudoirs, café, chocolat… et voilà des barres glacées façon tiramisu, maison, qui claquent comme un magnum. Reste à comprendre comment obtenir cette coque chocolat fine et croquante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de crème liquide entière bien froide et 100 g de mascarpone
- ✅ 110 à 120 g de lait concentré sucré + 1,5 c. à café de vanille
- ✅ 12 boudoirs et 150 ml de café fort bien refroidi
- ✅ 250 g de chocolat pâtissier, 1 c. à soupe d’huile, pincée de sel ou cacao
Fini les bâtonnets glacés du supermarché : ces barres façon tiramisu nappées de chocolat croquant se préparent avec 3 fois rien
Ici, on oublie les listes d’additifs : la base se résume à une crème fouettée légère portée par le mascarpone et le lait concentré sucré. Ce trio assure matière grasse et douceur, pour un cœur glacé mais onctueux. Les boudoirs au café apportent le parfum tiramisu, le chocolat signe la coque croquante.
Fini les bâtonnets glacés du supermarché : ces barres façon tiramisu nappées de chocolat croquant se préparent avec 3 fois rien
Pour que ces barres glacées façon tiramisu aient l’allure d’une pâtisserie, deux points sont non négociables. Monter la crème bien froide en pics souples à fermes, puis l’incorporer délicatement au mascarpone lissé. Et surtout, laisser reposer 24 h au congélateur avant de les plonger dans le chocolat tiédi autour de 30 à 32 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Fouetter la crème entière bien froide en chantilly, lisser mascarpone, lait concentré et vanille, puis incorporer ensemble.
- Technique : Remplir les moules à bâtonnets à mi-hauteur de crème et planter les bâtonnets, préparer un café fort bien froid.
- Cuisson : Tremper chaque boudoir une à deux secondes par face dans le café, le déposer sur la crème puis couvrir avec le reste.
- Finition : Congeler 24 h, démouler, plonger les barres une à une dans le chocolat tiédi, laisser figer et remettre au congélateur.
Fini les bâtonnets glacés du supermarché : ces barres façon tiramisu nappées de chocolat croquant se préparent avec 3 fois rien
Une fois enrobées, ces barres se gardent jusqu’à deux semaines au congélateur, dans une boîte hermétique. D’ailleurs, on les sort trois minutes avant de servir, avec un espresso, quelques fruits rouges ou un voile de cacao tamisé.
En bref
- 🍧 En plein été, ces barres glacées façon tiramisu maison remplacent les bâtonnets industriels avec une crème fouettée mascarpone et un cœur parfumé au café.
- 🍫 Une base crémeuse est coulée dans des moules avec boudoirs au café, puis enrobée d’une coque chocolat croquante travaillée avec un ajout de matière grasse.
- 🧊 Le temps de congélation et la maîtrise de la température du chocolat transforment ces bâtonnets tiramisu en dessert de pâtisserie, avec une texture étonnamment fondante.
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