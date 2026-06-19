Muffins framboise chocolat blanc : cette erreur ruine le cœur coulant, voici comment l’éviter

Dans votre cuisine, ces muffins framboise chocolat blanc promettent un cœur coulant spectaculaire, prêt en un peu plus d’une heure. Mais un détail précis change tout au moment de la cuisson.

Une odeur de gâteau chaud envahit la cuisine, la croûte dore légèrement, et sous les doigts, le muffin rebondit. À la première bouchée, la framboise éclate, l’acidulé réveille, puis le chocolat blanc se met à couler comme une sauce tiède.

Pour obtenir cet effet, il faut dompter trois points clés : une pâte légère, des framboises bien réparties, et un cœur de chocolat blanc qui ne file pas au fond. Avec cette méthode, on prépare des muffins framboise chocolat blanc cœur coulant comme en boulangerie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé T55, 120 g de sucre en poudre, 1 sachet (11 g) de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 2 œufs calibre M, à température ambiante, 180 g de lait entier, 90 g de beurre doux fondu tiédi, 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 180 g de framboises fraîches (ou surgelées non décongelées), 1 c. à soupe rase de farine pour les enrober

✅ 120 g de chocolat blanc pâtissier en tablette, 1 à 2 c. à soupe de cassonade pour le dessus (optionnel)

Les ingrédients pour des muffins framboise chocolat blanc au cœur coulant

Pour 12 muffins framboise chocolat blanc cœur coulant, on mise sur des produits simples. Farine T55, œufs, lait entier et beurre fondu tiédi composent une base souple. Framboises fraîches ou surgelées encore gelées conviennent, à condition de les enrober d’un voile de farine. Un chocolat blanc pâtissier, coupé en gros cubes, sert d’insert coulant au centre.

La pâte parfaite : la méthode pour des muffins ultra moelleux

On réunit les liquides sur les ingrédients secs et on mélange à peine, juste pour faire disparaître la farine. Cette pâte épaisse, un peu grumeleuse, donne une mie moelleuse ; après 30 minutes de repos, les muffins gonflent en dôme.

Ensuite, on incorpore les framboises à peine farinées, à la spatule. On remplit chaque caissette aux deux tiers, on enfonce un cube de chocolat blanc au centre sans toucher le fond ; la cuisson en deux temps, en chaleur traditionnelle, le garde coulant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger séparément secs et liquides, puis les réunir en pâte épaisse légèrement grumeleuse. Technique : Laisser reposer 30 minutes, fariner les framboises, couper le chocolat blanc en 12 gros cubes. Cuisson : Remplir les caissettes aux deux tiers, ajouter un cube au centre, recouvrir de pâte. Finition : Cuire 7 min à 220 °C puis 10–12 min à 180 °C, laisser tiédir 5 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Repos de la pâte, choc thermique et framboises farinées : trio gagnant pour des muffins hauts, moelleux, au cœur coulant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste fin de citron jaune ou quelques miettes de crumble amande sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surmélanger la pâte ou utiliser un batteur après la farine ; les muffins deviennent durs.

Conservation et variantes gourmandes

Servis tièdes, ces muffins cœur coulant chocolat blanc régalent vraiment ; le lendemain, on les réchauffe à 160 °C ou on tente une version citron, myrtilles ou praliné.