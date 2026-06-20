Cet étonnant velouté glacé concombre-yaourt détrône le gaspacho : l’entrée fraîche qui change tout cet été

En plein été, ce velouté glacé de concombre au yaourt grec et aux herbes s’invite en entrée star sur votre table. Comment reste-t-il si parfumé, velouté et jamais aqueux ?

Ça sent le frais dès qu’on mixe : un parfum vert, presque cristallin, qui tranche avec la tomate trop acide. Le bol est pâle, lisse, nappant. À table, on croit voir un dessert ; en bouche, c’est une vague glacée d’herbes et de concombre.

Servi très froid, presque givré, ce velouté glacé de concombre au yaourt grec et aux herbes joue la carte du blanc velours. En surface, un filet d’huile et quelques feuilles vertes ; en dessous, une texture soyeuse qui fait oublier la soupe de tomate classique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 concombres (≈ 700 g) et 300 g de yaourt grec nature

✅ 20 g de basilic, 10 g d’aneth et 1 petite gousse d’ail

✅ 1 citron (zeste + 2 c. à soupe de jus) et 1 c. à café de miel

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel, poivre, menthe, noisettes

Fraîcheur du concombre, parfum des herbes : pourquoi ce velouté fait oublier le gaspacho

Face au gaspacho rouge et parfois trop acide, ce velouté glacé de concombre au yaourt grec et aux herbes joue une partition plus douce. Tout est dans la sensation nette : une bouche fraîche, ronde, sans agressivité, portée par le basilic, l’aneth et le citron, qui laisse le palais parfaitement disponible pour la suite du repas.

Recette express du velouté glacé concombre & herbes (pas-à-pas)

Cette soupe froide de concombre au yaourt grec se prépare en quelques minutes, sans cuisson. On respecte simplement quatre temps : préparer les légumes et les herbes, mixer à froid, émulsionner, puis laisser glacer longuement au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les concombres, les éplucher à moitié, épépiner si besoin puis couper en gros morceaux. Technique : Dans le blender, mettre concombre, yaourt grec, basilic, aneth, ail, zeste et jus de citron. Cuisson : Assaisonner avec sel, poivre, miel puis mixer en ajoutant l’huile d’olive en filet pour émulsionner. Finition : Verser dans un saladier, couvrir et garder 2 h au réfrigérateur avant de fouetter et dresser.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min + 2 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Le mixage prolongé mais à froid crée une émulsion entre eau du concombre, gras du yaourt et huile ; la texture devient presque crémeuse, sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter quelques noisettes toastées concassées et 2 gouttes d’huile d’olive fruitée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais allonger ce velouté à l’eau ou aux glaçons ; on casserait l’émulsion et on obtiendrait une soupe fade.

Twists d’herbes, toppings croustillants et idées d’accompagnement

On sert cette soupe froide de concombre au yaourt grec très glacée, en bols ou en verrines. Finition menthe, aneth, filet d’huile ; éventuellement feta émiettée ou crackers aux graines. Elle se garde 24 h au frais, bien couverte.