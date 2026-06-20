Oubliez les recettes compliquées : ces 3 desserts au chocolat sans farine bluffants n’utilisent que 2 ingrédients

En manque d’un dessert au chocolat 2 ingrédients quand les invités débarquent à la dernière minute ? Trois duos ultra simples promettent des textures dignes d’un pâtissier.

Une casserole qui embaume le chocolat noir, la cuillère qui tombe dans une texture fondante, presque satinée. On veut ce moment-là, sans aligner dix produits sur le plan de travail ni sortir tout le matériel de pâtisserie.

Bonne nouvelle : trois duos malins suffisent à signer un vrai dessert au chocolat 2 ingrédients. Une mousse fruitée, un gâteau sombre, des bouchées ultra fondantes ; trois textures, zéro prise de tête… et un effet “comment tu as fait ça ?” assuré.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir 60–70 %

✅ 240 g de pêches au sirop égouttées

✅ 4 œufs à température ambiante

✅ 160 g de noix de coco râpée

Pourquoi ces desserts au chocolat à 2 ingrédients marchent si bien

Chaque recette chocolat 2 ingrédients mise sur le chocolat noir. Il fond, enrobe, fige en refroidissant et donne du corps sans avoir besoin de farine, de crème ou de sucre ajouté.

Autour, chaque complice joue un rôle précis : les pêches apportent fibres et fraîcheur, les œufs le moelleux structurant, la coco cette mâche généreuse. Résultat : trois recettes qui semblent travaillées, pour un effort minimal.

Trois recettes express au chocolat : mousse, gâteau et truffes

Première option, la mousse chocolat–pêches : chocolat fondu, purée de fruits bien lisse, puis quelques heures de froid pour une texture souple qui se tient.

Deuxième star, le gâteau chocolat–œufs : jaunes mêlés au chocolat tiède, blancs montés incorporés délicatement, et le four qui fixe un cœur encore fondant.

Enfin, les truffes chocolat–coco : une pâte ferme roulée à la main, enrobée de coco râpée, façon petites bouchées de confiserie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Hacher le chocolat, égoutter les pêches, séparer blancs et jaunes, peser la noix de coco dans des bols distincts. Technique : Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes doux ; mixer les pêches, monter les blancs, mélanger coco et chocolat. Cuisson : Pour le gâteau, incorporer délicatement les blancs au chocolat-œufs, verser dans un moule chemisé et cuire à 170–180 °C, centre encore tremblotant. Finition : Répartir la mousse en verrines, laisser 3 h au frais ; refroidir le gâteau, raffermir la pâte à truffes, rouler et enrober de coco.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps moyen 10–15 min 🔍 Le secret de l’expert On mise sur l’émulsion : la matière grasse du chocolat s’unit aux protéines des œufs, aux fibres des pêches et à la coco sèche. Les textures se figent en refroidissant sans farine, ni crème ni sucre ajouté. ✨ Le twist gourmand : Au service, on peut ajouter fleur de sel, quelques fruits rouges ou un voile de cacao sans rompre la règle des 2 ingrédients. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surchauffer le chocolat, battre les blancs trop vivement ou bâcler le repos au froid garantit un résultat plat, sec et frustrant.

Servir, conserver et twister ces douceurs chocolatées

On garde mousse et truffes deux jours au frais, le gâteau une journée, puis on varie avec un simple fondant chocolat–banane, lui aussi à 2 ingrédients.