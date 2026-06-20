Arrêtez de noyer la salade de pommes de terre de mayonnaise : cette version légère bluffe au barbecue

La salade de pommes de terre du barbecue finit souvent lourde, noyée sous la mayo. Ici, une version sans mayonnaise, fondante et acidulée, menée par une vinaigrette moutarde-citron et des herbes fraîches.

Oubliez la mayonnaise écœurante : salade de pommes de terre sans mayonnaise légère

On connaît tous la salade de pommes de terre du barbecue, noyée de mayo, qui laisse la bouche grasse et l’estomac lourd. Pourtant, les soirées d’été réclament un accompagnement plus frais.

Ici, place à une salade de pommes de terre légère : morceaux fondants, peps moutarde-citron, herbes fraîches et croquant, pour un plaisir sans culpabilité.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine, Ratte)

✅ 1 oignon rouge (80 g), 120 g de cornichons croquants, 15 g de câpres (facultatif)

✅ 45 g de moutarde, 30 ml de jus de citron, 30 ml de vinaigre de cidre, 75 ml d’huile d’olive

✅ 1 petite gousse d’ail, 15 g de persil plat, 10 g de ciboulette, 5 g d’aneth, sel fin, poivre noir

Pourquoi la mayo plombe et comment cette salade reste légère

Dans une salade de pommes de terre tout mayonnaise, la sauce masque tout et alourdit la bouche. Avec cette version sans mayonnaise, une vraie salade de pommes de terre moutarde citron : la vinaigrette bien acidulée, relevée de vinaigre de cidre, d’oignon rouge, de cornichons et de câpres, réveille chaque bouchée.

La technique pour une salade de pommes de terre vinaigrette qui accroche

On part sur des pommes de terre à chair ferme, type Charlotte, Amandine ou Ratte, cuites départ eau froide 18 à 22 minutes. Coupées en dés de 2 à 3 cm, puis assaisonnées tièdes avec une vinaigrette bien émulsionnée, elles boivent la sauce et restent intactes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les pommes de terre, les couvrir d’eau froide salée et cuire 18 à 22 minutes, jusqu’à ce qu’un couteau les traverse. Technique : Laisser tiédir, peler, couper en morceaux de 2 à 3 cm ; ciseler oignon, cornichons, herbes et, si souhaité, l’ail. Cuisson : Mélanger moutarde, jus de citron, vinaigre de cidre, sel et poivre, puis fouetter avec l’huile d’olive en filet pour émulsionner. Finition : Verser la vinaigrette sur les pommes de terre tièdes avec oignon, cornichons et câpres, mélanger doucement, puis laisser reposer 20 à 30 minutes au frais avant d’ajouter les herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories / portion ≈300 kcal 🔍 Le secret de l’expert Assaisonner tiède ouvre l’amidon, qui se gorge de sauce ; la moutarde stabilise l’émulsion et fait vraiment napper la vinaigrette. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 cuillère à soupe de jus de cornichons et une pointe de piment d’Espelette dans la vinaigrette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assaisonner des pommes de terre froides, surcuites ou rincées sous l’eau : elles absorbent mal la sauce et restent fades.

Variantes légères, service et conservation de la salade de pommes de terre

Cette salade de pommes de terre sans mayonnaise accompagne grillades, poisson ou buffet froid. Œufs durs, haricots verts croquants ou un peu de feta la rendent plus généreuse sans l’alourdir.

On peut la préparer quelques heures à l’avance : repos au frais, filmée, elle gagne en parfum. Un rapide mélange avant le service et la salade de pommes de terre pour barbecue est prête.