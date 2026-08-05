J'ai roulé du jambon et du fromage dans ces céréales du placard : ce faux cordon bleu bluffe tout le monde, à tester ce soir

En 25 minutes au four ou à l’airfryer, un simple roulé jambon–emmental se transforme en cordon bleu aux cornflakes façon brasserie. Comment obtenir cette croûte qui crépite sans friture ?

Dans le four, quelque chose crépite ; ça sent le fromage chaud, la panure dorée, le plat de brasserie. Quand on tranche, la croûte craque et un ruban d’emmental s’échappe, façon cordon bleu de restaurant, alors qu’on a juste recyclé du jambon et un fond de céréales.

Ce faux cordon bleu jambon emmental roulé dans des cornflakes a trompé tout le monde à table, en moins de 25 minutes chrono. On le cuit au four ou à l’airfryer, sans friture, grâce à une pâte farine–paprika qui remplace l’œuf et assure une croûte croustillante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 tranches de jambon de dinde, de poulet ou jambon blanc (350 à 400 g environ)

✅ 6 tranches d’emmental (environ 120 g)

✅ 35 g de farine + 8 g de paprika doux ou fumé

✅ 100 g de cornflakes non sucrés, 1/2 c. à café de sel, poivre moulu, 6 à 8 cl d’eau

Le concept : un faux cordon bleu jambon emmental aux cornflakes

Dans l’assiette, on croirait un cordon bleu : rouleau doré, croûte épaisse, fromage qui file. En réalité, on a roulé une tranche d’emmental dans deux tranches de jambon et remplacé la chapelure par des cornflakes non sucrés écrasés, pour un cordon bleu sans chapelure qui croustille vraiment.

La méthode pour un cordon bleu aux cornflakes au four

Tout se joue au roulage et à la pâte. On superpose deux tranches de jambon, on pose l’emmental au centre et on enroule serré, bords rentrés. Puis on mélange farine, paprika, sel, poivre et de l’eau jusqu’à une pâte épaisse qui nappe ; elle fait coller les cornflakes et dore en croûte croustillante à 200 °C, au four ou en airfryer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Superposer 2 tranches de jambon, poser 1 tranche d’emmental, rouler serré pour enfermer le fromage. Technique : Mélanger farine, paprika, sel et poivre, puis ajouter l’eau peu à peu jusqu’à une pâte épaisse qui nappe. Cuisson : Écraser les cornflakes en éclats, tremper chaque rouleau dans la pâte, l’égoutter, puis le rouler dans les céréales en appuyant ; cuire à 200 °C, 12 minutes au four ou 10 à l’airfryer. Finition : Servir aussitôt, chaud, avec une salade croquante et une sauce yaourt–moutarde ou ketchup maison.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert La pâte farine–eau, riche en amidon, fait office de colle. À 200 °C, elle fige, sèche vite et crée une croûte qui reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Tartiner à l’intérieur un voile de moutarde à l’ancienne ou de crème aux herbes, puis servir avec une sauce yaourt–moutarde–citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Réduire les cornflakes en poudre ou liquéfier la pâte : la panure glisse, boit l’humidité et ressort molle ; même effet avec une plaque pleine ou un roulage lâche.

Variantes, accompagnements et conservation

On sert ce cordon bleu aux cornflakes à l’airfryer ou au four chaud, avec salade et sauce yaourt–moutarde. Les rouleaux panés se gardent jusqu’au lendemain au frais ; pour réchauffer, on les remet quelques minutes au four ou en airfryer.