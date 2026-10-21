Ne servez plus jamais de salade de fruits : ce dessert au lait de coco et kiwi va tout changer

En 30 minutes, ces perles du Japon au lait de coco et billes de kiwi s'invitent en fin de repas. Ce dessert frais et onctueux promet de remplacer la classique salade de fruits.

Une odeur de coco chaud, des grains de vanille qui dansent, la vapeur qui s’échappe doucement : d’un coup, la salade de fruits paraît bien fade. Dans la verrine, la crème ondule et des billes vertes de kiwi attendent la première cuillère.

Cette crème dessert au coco, garnie de perles du Japon et de kiwi, offre une alternative fraîche mais gourmande à la fin de repas. Texture fondante, dessert léger, budget raisonnable : en suivant une cuisson douce et un bon repos au frais, la salade de fruits ne manquera à personne.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 40 cl de lait de coco crémeux

✅ 30 cl de lait végétal ou demi-écrémé

✅ 40 g de perles du Japon + 35 g de sucre de canne

✅ 1 gousse de vanille, 2 à 3 kiwis bien mûrs

Pourquoi cette crème coco–kiwi remplace la salade de fruits de fin de repas

Avec cette crème coco–kiwi, on retrouve la fraîcheur d’une fin de repas fruitée, mais avec plus de caractère. Dans ces perles du Japon au lait de coco et kiwi, le lait mélangé au coco donne une texture souple, sans œufs. Les perles apportent un moelleux rebondi, tandis que les billes de kiwi éclatent en bouche et nettoient le palais.

Recette pas à pas : crème dessert au lait de coco et billes de kiwi

Tout se joue ensuite dans la manière de cuire les perles du Japon. Le liquide doit juste frémir ; si ça bout, la crème accroche et la texture devient pâteuse. On verse les perles dans le lait chaud, puis on remue très régulièrement en raclant le fond. En fin de cuisson, la crème reste fluide : elle épaissira vraiment au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser les deux laits, le sucre et la gousse de vanille fendue dans une casserole, chauffer doucement. Technique : Quand le mélange est bien chaud, ajouter les perles en pluie et remuer sans cesse sur feu doux. Cuisson : Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les perles soient presque translucides et que la crème épaississe légèrement. Finition : Retirer la gousse, répartir en verrines, laisser tiédir puis placer 2 à 4 heures au réfrigérateur, fruits à part.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert En cuisant, les perles de tapioca relâchent leur amidon dans le mélange coco‑lait : c’est lui qui épaissit la crème au froid. Tant que la préparation est chaude, elle reste fluide ; on attend donc le repos complet au réfrigérateur avant d’ajouter du liquide ou de s’inquiéter. ✨ Le twist gourmand : Au dernier moment, parsemer les billes de kiwi de zeste de citron vert, de noix de coco râpée torréfiée et de quelques graines de grenade. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir fort ni arrêter de remuer : les perles collent au fond et la crème devient lourde.

Variantes autour des perles du Japon au lait de coco et kiwi

Conserver la crème filmée au réfrigérateur deux jours ; ajouter kiwi et coco grillée juste avant.