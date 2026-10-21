Ne servez plus jamais de salade de fruits : ce dessert au lait de coco et kiwi va tout changer
En 30 minutes, ces perles du Japon au lait de coco et billes de kiwi s'invitent en fin de repas. Ce dessert frais et onctueux promet de remplacer la classique salade de fruits.
Une odeur de coco chaud, des grains de vanille qui dansent, la vapeur qui s’échappe doucement : d’un coup, la salade de fruits paraît bien fade. Dans la verrine, la crème ondule et des billes vertes de kiwi attendent la première cuillère.
Cette crème dessert au coco, garnie de perles du Japon et de kiwi, offre une alternative fraîche mais gourmande à la fin de repas. Texture fondante, dessert léger, budget raisonnable : en suivant une cuisson douce et un bon repos au frais, la salade de fruits ne manquera à personne.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 40 cl de lait de coco crémeux
- ✅ 30 cl de lait végétal ou demi-écrémé
- ✅ 40 g de perles du Japon + 35 g de sucre de canne
- ✅ 1 gousse de vanille, 2 à 3 kiwis bien mûrs
Pourquoi cette crème coco–kiwi remplace la salade de fruits de fin de repas
Avec cette crème coco–kiwi, on retrouve la fraîcheur d’une fin de repas fruitée, mais avec plus de caractère. Dans ces perles du Japon au lait de coco et kiwi, le lait mélangé au coco donne une texture souple, sans œufs. Les perles apportent un moelleux rebondi, tandis que les billes de kiwi éclatent en bouche et nettoient le palais.
Recette pas à pas : crème dessert au lait de coco et billes de kiwi
Tout se joue ensuite dans la manière de cuire les perles du Japon. Le liquide doit juste frémir ; si ça bout, la crème accroche et la texture devient pâteuse. On verse les perles dans le lait chaud, puis on remue très régulièrement en raclant le fond. En fin de cuisson, la crème reste fluide : elle épaissira vraiment au froid.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Verser les deux laits, le sucre et la gousse de vanille fendue dans une casserole, chauffer doucement.
- Technique : Quand le mélange est bien chaud, ajouter les perles en pluie et remuer sans cesse sur feu doux.
- Cuisson : Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les perles soient presque translucides et que la crème épaississe légèrement.
- Finition : Retirer la gousse, répartir en verrines, laisser tiédir puis placer 2 à 4 heures au réfrigérateur, fruits à part.
Variantes autour des perles du Japon au lait de coco et kiwi
Conserver la crème filmée au réfrigérateur deux jours ; ajouter kiwi et coco grillée juste avant.
En bref
- 🍽️ En quelques étapes simples, les perles du Japon au lait de coco et kiwi se transforment en verrines fraîches qui changent la fin de repas.
- 🔥 Cuisson douce, ratio précis de lait et perles, repos au frais : la méthode évite les blocs compacts et les grains encore durs.
- 🥝 Entre texture fondante, billes de kiwi acidulées et topping coco-citron vert, ce dessert cache quelques astuces qui font toute la différence.
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