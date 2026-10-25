Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : planter un cerisier de Nankin en octobre assure des fruits rouges dès le mois de juillet

En plantant un ragouminier à l’automne, même un petit jardin gagne un mini-cerisier rustique aux fleurs printanières et aux fruits rouges d’été. Où l’installer et comment le chouchouter pour en tirer le meilleur reste à décider.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Prunus tomentosa 🌸 Nom courant Ragouminier, cerisier de Nankin 📏 Dimensions 1,7 à 2 m de haut x 1,5 à 2 m de large (port buissonnant) ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, idéalement en plein soleil abrité des gelées tardives ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ (jusqu’à -25 °C en sol bien drainé) 🍂 Feuillage Caduc

En automne, quand le potager se vide et que les massifs faiblissent, l’idée de préparer les récoltes de l’été revient souvent. On pense aussitôt aux grands cerisiers, trop exigeants ou trop encombrants pour un petit jardin. Pourtant, il existe un arbuste discret, tout en rondeur, qui supporte le froid et se contente d’un sol ordinaire, tout en promettant de véritables bouchées de soleil.

Ce fruitier, c’est le ragouminier, aussi appelé cerisier de Nankin, originaire d’Asie. Au printemps, il se couvre de nuages de petites fleurs blanches ou rosées, puis laisse place à une profusion de petits fruits rouges, brillants, acidulés juste comme il faut. Ils se croquent sur place, se sont glissés dans des confitures familiales ou des gelées maison. Planté à l’automne, ce mini-cerisier prépare déjà vos récoltes de l’été suivant.

Ragouminier, le mini-cerisier rustique qui trouve sa place partout

Avec ses 1,7 à 2 m de haut pour environ 1,5 à 2 m d’envergure, le Prunus tomentosa forme un buisson arrondi, facile à glisser au fond d’un massif, en haie gourmande ou même dans un grand bac. Son bois se couvre très tôt au printemps d’une floraison blanc rosé, collée aux rameaux nus, qui a déjà attiré quantité d’abeilles et de bourdons affamés.

L’été venu, les branches se parent d’une ribambelle de petites billes rouges serrées le long du bois. Ces fruits, plus petits qu’une cerise classique, offrent une chair juteuse au goût entre cerise et groseille, idéale pour des confitures éclatantes ou un simple bol de fruits rouges au jardin.

Plantation d’automne : le coup d’avance pour des fruits rouges dès l’été

Nous avons tous déjà planté un fruitier au printemps pour le voir souffrir l’été. Avec une plantation d’automne, le ragouminier joue avec une longueur d’avance. Le sol est encore tiède, les pluies sont plus régulières et l’arbuste, en repos, consacre toute son énergie à ses racines. Installé entre septembre et novembre, il profite de tout l’hiver pour s’ancrer avant les chaleurs de juin.

Résultat : dès l’été suivant, surtout si le plant avait déjà deux ou trois ans en pépinière, il supporte mieux les épisodes secs et peut offrir ses premiers fruits.

Creuser un trou deux à trois fois plus large que la motte.

Mélanger terre du jardin, terreau pour fruitiers et compost bien mûr.

Arroser abondamment, puis pailler le pied pour garder la fraîcheur.

Entretenir et récolter un ragouminier généreux, année après année

Côté entretien, le ragouminier s’est montré discret là où il a été planté. Les deux premiers étés, quelques arrosages profonds en période de sécheresse suffisent, surtout en sol léger. Ensuite, un apport annuel de compost ou d’engrais organique pour fruitiers en fin d’hiver, plus un paillis de feuilles ou de broyat à l’automne, l’aide à rester productif.

La taille reste minimale : on enlève seulement le bois mort et les branches qui se croisent, sans rabattre le bois de l’année précédente, porteur des fruits. Planter deux sujets de provenances différentes, espacés d’environ 1,5 m, a souvent amélioré la pollinisation et les récoltes. En juin ou juillet, on cueille alors des petites cerises écarlates à manger sur place ou à glisser dans une confiture rapide.